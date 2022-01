Jumanji 4 si farà, il produttore: “Manca solo un ultimo scoglio da superare” Manca poco per l’inizio dei lavori del quarto capitolo della saga di Jumanji, che vedrà protagonisti ancora The Rock e la sua squadra. Ne ha parlato il produttore.

A cura di Andrea Parrella

È tutto pronto per Jumanji 4. Il film, che sarà il sequel di Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji – The Next Level, darà seguito al film storico con Robin Williams del 1995, cui si ispira l'intera vicenda. A parlarne è stato il produttore Hiram Garcia e socio del protagonista Dwayne Johnson e della Seven Bucks Productions, che ha parlato di un ultimo scoglio da superare di tipo formale, lasciando quindi intendere che l'inizio dei lavori per il film con The Rock, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart sono prossimi alla partenza.

Stando alle parole di Garcia raccolte da Collider, il via definitivo al progetto manca dell'ok da parte di Sony Pictures, che dovrà quindi dare approvazione per l'inizio della scrittura della sceneggiatura:

Sì farà, si farà di sicuro. Pensiamo davvero in grande per il terzo film di Jumanji [quarto contando anche il primo con Robin Williams, ndr]. Stavamo giusto discutendo del progetto l'altro giorno, stiamo per presentarlo alla Sony. […] Lo faremo dopo Red One [prossimo film del regista Jake Kasdan con Dwayne Johnson, nato da un'idea dello stesso Garcia, ndr], ma è una tempistica compatibile con gli impegni di tutti gli attori previsti. Come potete immaginare, Kevin è molto occupato in mille faccende, come DJ. Tutti gli attori hanno tanto da fare. Quindi i tempi sono giusti, ma abbiamo una grande idea per il film e stiamo per presentarla allo studio, credo che a stretto giro avvieremo la sceneggiatura.

La saga di Jumanji era proseguita prima nel 2017, con Jumanji – Benvenuti nella giungla, poi nel 2019 con Jumanji – The Next level, che rimetteva insieme lo stesso cast per il prosieguo dell'avventura. In questi rifacimenti del classico con Robin Williams, anziché in un gioco da tavolo come nel 1995, i protagonisti si ritrovano intrappolati in un videogioco.