Il significato del finale di Forrest Gump, cosa vuole insegnarci il film con Tom Hanks Stasera va in onda Forrest Gump, il grande classico con Tom Hanks. Memorabile la scena finale della piuma, presente anche all’inizio, oggetto di diverse interpretazioni. Dalla leggerezza dell’essere al corso volubile degli eventi, che occorre lasciarsi alle spalle per farsi sorprendere.

A cura di Giulia Turco

Stasera va in onda Forrest Gump, il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks diventato un grande classico degli ultimi vent'anni. Ispirato al personaggio di Louis Michael Figueroa, che nel 1982 corse dal New Jersey fino a San Francisco, il film ha commosso intere generazioni per l'emozionante interpretazione dell'attore protagonista e del suo viaggio verso lungo una vita che termina chiudendo il cerchio, con l'immagine iniziale della piuma. Il messaggio che il regista ha voluto lasciare con le scene finali con è stato oggetto di diverse interpretazioni, dalla leggerezza dell'essere al corso volubile degli eventi, che occorre lasciarsi alle spalle per farsi sorprendere dagli imprevisti della vita.

La scena finale del film, cosa significa la piuma

Il film si apre con l'iconica scena della piuma che vola leggera nel vento, la stessa che suggella il finale. Negli anni la scena è stata oggetto di controversie su quale volesse essere il messaggio lasciato dal regista. La storia di Forrest Gump, che da bambino diventa uomo e padre di un figlio, percorsa dall'amore costante per la sua Jenny che lo abbandonerà sul finale, e dall'amicizia di Bubba che perderà sotto il peso della guerra, lascia pensare che la piuma stia a significare il volgere continuo degli eventi, la fragilità della vita che per un soffio può prendere direzioni inaspettate. Ma la piuma è simbolicamente anche la leggerezza con la quale è necessario affrontare il cambiamento, perché si possa lasciare indietro il passato e lasciarsi sorprendere da ciò che la vita ci riserva per il futuro. “Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te, prima di andare avanti".

Il messaggio nascosto dietro la figura di Forrest Gump

Secondo altre interpretazioni, dietro la piuma si nasconde anche la fragilità di un personaggio come Forrest, che sembra del tutto inadatto ad affrontare una vita piena di contraccolpi. Sin da ragazzo, Forrest non solo è affetto da gravi problemi di postura, ma soprattutto ha uno sviluppo cognitivo lievemente inferiore alla media. Per questo la madre lo cresce insegnandogli che non dovrà mai permettere a nessuno di trattarlo con superiorità e fa di tutto perché abbia le stesse opportunità degli altri bambini. Nonostante non brilli di intelligenza infatti, Forrest si unisce all'esercito e combatterà la guerra del Vietnam insieme ai compagni, vince medaglie, fonderà insieme all'amico Bubba un'importante catena di ristoranti, si rivelerà un campione di ping pong, finirà su tutte le emittenti televisive per la sua interminabile corsa dal New Jersey a San Francisco. Conoscerà l'amore sincero, quello per Jenny che amerà senza mai chiedere nulla in cambio.