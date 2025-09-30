spettacolo
video suggerito
video suggerito

Il film Open Arms sparisce dalla prima serata di Rai3 su richiesta della Lega: “Spot ad organizzazione anti-italiana”

Anche Open Arms, il film di Marcel Barrena, è stato spostato dalla prima serata di Rai3 alla terza. Lo slittamento è stato voluto dalla Lega, a seguito del processo in cui fu coinvolto Matteo Salvini: “Uno spot a una organizzazione anti-italiana”, dicono in Vigilanza Rai. Al suo posto sarà trasmesso Io Capitano di Garrone.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo il caso di No Other Land spostato alla data del 21 ottobre, quando la messa in onda prevista sarebbe stata quella del 7 ottobre, anche Open Arms-La legge del mare, il film che avrebbe dovuto occupare la prima serata di stasera, 30 settembre, su Rai3, sarà spostato in terza serata. Lo slittamento sarebbe la risposta alle rimostranze della Lega.

La Lega contesta la messa in onda di Open Arms

Il film, diretto da Marcel Barrena nel 2021, era stato scelto da Rai3 in occasione della Giornata internazionale per le vittime dell'immigrazione, per raccontare cosa accade in quelle acque che diventano luogo di morte, mentre dovrebbero essere un tramite per la salvezza. A poche ore dalla messa in onda del film, però, la Lega è insorta pretendendo che fosse cambiata la programmazione e di fatto è ciò che è accaduto. Ad opporsi sono stati i parlamentari quota Lega in Vigilanza Rai, ovvero Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli che hanno dichiarato: "Sconfitti in tribunale da Matteo Salvini, ma acclamati sulla Tv pubblica. Un vero spot a una organizzazione anti-italiana". Il riferimento, ovviamente, è al processo Open Arms, nel quale il leader della Lega è stato assolto dall’accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio.

Io Capitano al posto del film, è il secondo cambio di programmazione per Rai3

Con una nota, quindi, l'azienda ha annunciato che al posto del film sarà trasmesso Io Capitano di Matteo Garrone, mentre Open Arms-La legge del mare, arriverà in seconda serata, dopo il Tg3 Notte. Sembrerebbe, di fatto, la riprova del gioco di forza che si sta compiendo tra Fratelli d'Italia e Lega, dove il primo riesce a liberarsi della prima serata di No other Land, mentre tocca alla Lega occuparsi dell'altro titolo che non poteva restare In una settimana, infatti, è il secondo clamoroso cambio di programmazione, dopo lo slittamento di No Other Land che dal 7 ottobre è arrivato a fine mese, il 21 ottobre.

Film
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Le protagoniste del film La Voce di Hind Rajab: “Unite dall'umanità per denunciare il genocidio a Gaza”
Perché "La voce di Hind Rajab" deve essere ascoltata da tutti
Eleonora D'Amore
"Questo film rappresenta il genocidio, racconta quello che accade ogni giorno a Gaza"
L'intervista di Clara Khoury e Saja Kilani a Fanpage
Sulla Global Flotilla: "È impressionante vedere gli italiani che si uniscono e protestano"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views