Emma Stone si è rasata i capelli a zero per Bugonia: “Avevo paura per quella scena, fingevo di essere morta”

Emma Stone è la protagonista di Bugonia, film per il quale ha dovuto rasare i suoi capelli a zero e sopportare sulla pelle una combinazione di creme per molto tempo. Ne ha parlato a Weekly Entertainment, svelando le difficoltà riscontrate soprattutto per la scena della rasatura: “Era una sola ripresa, non c’era un piano b”.

Emma Stone è la protagonista di Bugonia, film ora nelle sale diretto da Yorgos Lanthimos. Interpreta la CEO di una nota azienda farmaceutica che viene rapita da un duo di cospirazionisti che credono sia un'aliena. Le radono, allora, i capelli credendo siano un dispositivo di comunicazione che utilizza per comunicare con la sua "navicella". Una scena forte, girata in una sola ripresa, che la celebre attrice di Hollywood ha dovuto affrontare senza esitare e che spiega il suo improvviso cambio look sui red carpet. In un'intervista ha raccontato, infatti, di aver avuto paura "di rovinare accidentalmente" quel momento durante le riprese, perché se qualcosa fosse andato storto, non c'era un piano B.

Le confessioni di Emma Stone

Emma Stone, in una dichiarazione rilasciata a Weekly Entertainment, ha raccontato che nel momento in cui dovevano girare la scena in cui le radono i capelli pensava solo a stare ferma: "Stavo meditando sul fatto di stare ferma, stare ferma e basta". Poiché la scena doveva essere girata in una sola ripresa, la star ha spiegato di aver avuto "tanta paura" di rovinare accidentalmente il momento, aprendo gli occhi o sussultando qualcosa. "Dato che non ero sveglia, fingevo di essere morta". Se qualcosa fosse andato storto durante le riprese, non c'era un piano B, ha aggiunto: "C'erano quattro telecamere installate solo per sicurezza". Sono poi riusciti a immortalare il momento in una sola inquadratura, e il regista Lanthimos ha attribuito alla sua star il merito di aver subito accettato di cambiare completamente look e per l'attrice "non è stato per niente difficile", ha ammesso.

Il regista ha raccontato che "era nella sceneggiatura, quindi non ho nemmeno dovuto dirglielo. L'ha letto per prima, e non ha avuto una minima esitazione a farlo". Un "nodo allo stomaco", però sì: "Ma ce l'ha fatta. Per fortuna, ce l'abbiamo fatta. Avevamo una sola possibilità per riuscirci. Poi si è sentita benissimo. Si è vista e le è piaciuto davvero, si è sentita libera". Stando a quanto si legge, il regista avrebbe anche provato a convincerla a lasciare il suo look in quel modo: "Ma lei non ne ha voluto sapere".

L'ostacolo trucco: "Mi hanno spalmato una combinazione di creme"

L'ostacolo capelli non è stato l'unico da dover affrontare. Emma Stone alla rivista statunitense ha raccontato che la trama ha voluto che i cospirazionisti le spalmassero della lozione sul corpo per "attenuare i suoi poteri alieni". Per fare in modo che quella crema durasse sul suo corpo lungo tutte le scene, le hanno dovuto spalmare una "combinazione di creme complicata da gestire". "I pori la assorbivano, si assottigliava. Quindi è stata una combinazione di cose, a seconda del giorno, diversi fondotinta, diverse creme idratanti" a cui la sua pelle ha dovuto resistere.