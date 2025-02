video suggerito

Emilia Pérez vince il Goya, l’Oscar spagnolo: Karla Sofia Gascon assente alla cerimonia Il film Emilia Pérez vince il Goya, equivalente spagnolo degli Oscar, come miglior film europeo. Alla cerimonia di premiazione, come voluto da Netflix, l’attrice transgender protagonista, Karla Sofia Gascòn, non ha partecipato a seguito delle polemiche per i vecchi tweet razzisti da lei pubblicati. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emilia Pérez, tra i film più quotati dell'anno, diretto dal regista francese Jacques Audiard, ha vinto il premio come miglior film europeo ai Premi Goya, riconoscimento paragonabile agli Oscar, ma in veste iberica. Assente dalla cerimonia l'attrice protagonista, Karla Sofia Gascon, a seguito della polemica nata per i vecchi tweet razzisti, pubblicati tra il 2016 e il 2021.

Emilia Pérez vince il Goya come miglior film europeo

L'attrice spagnola, prima donna transgender ad essere candidata agli Oscar, ha dichiarato nei giorni scorsi di non voler commentareulteriormente quanto è emerso sul suo conto, con l'intento di non danneggiare il film. Scelta condivisa anche da Netflix che, infatti, ha deciso di tenere lontana l'attrice dalla campagna degli Academy e, infatti, non era presente nemmeno alla cerimonia dei Goya a Granada. In lizza per il riconoscimento tra i film europei vi erano il britannico La zona di interesse e il film d'animazione lituano Flow.

Karla Sofia Gascòn esclusa dalle premiazioni

La bufera scatenatasi sul conto di Karla Sofia Gascon, dopo la scoperta di alcuni tweet pubblicati anni fa che hanno smontato l'immagine di paladina della comunità Lgbtq+, conquistata dopo un accorato discorso al Festival di Cannes 2024, in occasione del premio come migliore attrice; ha ridimensionato anche il sogno di vivere un'esperienza importante come quella del successo di un film da protagonista nel suo essere una donna transgender. Già sono diversi gli eventi ai quali non ha preso parte, tra cui la cerimonia dei Critics Choise Awards, uno dei momenti più importanti e significativi nel mondo dello spettacolo che, però, le è stato negato. Nonostante i molteplici messaggi di scuse dei giorni scorsi, per evitare che il film non avesse la risonanza meritata e che le polemiche inglobassero la storia raccontata da Audiard, definita dalla protagonista come "una bellissima ode all'amore e alla diversità", Gascon si è ritirata. Lo stesso colosso streaming, d'altra parte, per non compromettere la campagna agli Oscar, ha preferito non commettere un ulteriore passo falso, come il mancato controllo dello storico social della protagonista di un film così importante, dedicandosi alla sola promozione ed evitando di alimentare le polemiche.