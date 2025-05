video suggerito

Da Voldemort a Snow: Ralph Fiennes sarà il cattivo anche nel nuovo capitolo di “Hunger Games” L’attore britannico vestirà i panni del tirannico leader di Panem nel prequel “Sunrise on the Reaping”, in uscita a novembre 2026. Così, l’attore entra a far parte di un’altra saga letteraria dopo Harry Potter. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ralph Fiennes interpreterà il Presidente Coriolanus Snow in "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Il premio BAFTA e Tony si unisce a un cast già stellare che include Joseph Zada (Haymitch Abernathy), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Mckenna Grace (Maysilee Donner) e Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee). L'attore entra a far parte di un'altra saga tratta da un universo letterario famoso e amato dopo Harry Potter: da Voldemort a Snow.

Il ruolo di Ralph Fiennes fu di Donald Sutherland

Il ruolo del leader di Panem, precedentemente interpretato da Donald Sutherland nella quadrilogia originale e da Tom Blyth nella sua versione giovanile, vedrà Fiennes collocato temporalmente nel mezzo: 40 anni dopo gli eventi di "Songbirds" e 24 anni prima dell'ingresso di Katniss Everdeen nell'arena. "Volevamo rendere omaggio a Donald Sutherland scegliendo uno degli attori più straordinari della nostra generazione per interpretare il Presidente Snow", ha dichiarato Nina Jacobson, produttrice della saga, in un'intervista a Variety. "Lavorare con Ralph è sempre stato un mio sogno dai tempi in cui mi traumatizzò per sempre con ‘Schindler's List'. È davvero emozionante accoglierlo nel mondo di Hunger Games".

I numeri impressionanti di The Hunger Games

Il film, diretto da Francis Lawrence come tutti i capitoli della saga dal 2012, uscirà nelle sale il 20 novembre 2026. Lawrence dirigerà basandosi su una sceneggiatura adattata da Billy Ray, mentre alla produzione troviamo Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, con Cameron MacConomy come produttore esecutivo. I cinque film del franchise hanno finora incassato oltre 3,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. In particolare, "Sunrise on the Reaping" ha venduto 1,5 milioni di copie nella sua prima settimana nei mercati di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Solo negli Stati Uniti, con 1,2 milioni di copie, ha raddoppiato le vendite iniziali di "The Ballad of Songbirds and Snakes" e triplicato quelle di "Mockingjay".

Non solo Ralph Fiennes, nel cast anche Viola Davis e Julianne Moore

La saga di The Hunger Games continua ad attrarre grandissimi talenti: Viola Davis, Julianne Moore e ora Fiennes, che è reduce dal successo di "Conclave" di Edward Berger, che gli è valso nomination agli Oscar e ai Golden Globe oltre a un premio SAG per il cast. Fiennes sarà presto sul grande schermo anche in "28 Years Later" di Danny Boyle.