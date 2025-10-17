Come finisce È colpa nostra?: la spiegazione del finale della storia d’amore tra Noah e Nick su Prime Video

È colpa nostra? è l’ultimo capitolo della saga di È colpa tua?, basata sugli omonimi romanzi di Mercedes Ron che raccontano la storia d’amore tra Noah e Nick, incontrollabile nonostante le avversità: ecco la spiegazione della scena finale. (Attenzione, questo articolo contiene spoiler!).

Giovedì 16 ottobre alle 2 di notte italiane è uscito su Amazon Prime Video È colpa nostra?, basato sul romanzo omonimo di Mercedes Ron, sequel di È colpa tua? ed ultimo della trilogia iniziata nel 2023 con È colpa mia?. Nel film, in scena il capitolo finale della storia d'amore tra Noah e Nick, incontrollabile nonostante le avversità e i tentativi di separarli da parte dei genitori e non solo. Ecco la spiegazione del finale (attenzione, questo articolo contiene spoiler).

Come finisce È colpa nostra?, la spiegazione del finale

Noah scopre di essere incinta, ma non riesce a dirlo a Nick. Lui decide di dirle che la ama ancora e di voler esserci per lei, nonostante creda erroneamente all'inizio che il figlio non sia suo, ma di Simòn. Dopo varie peripezie, quando finalmente sembravano essersi riconciliati e ritrovati e pronti per la nuova vita insieme, Nick viene sparato da un suo ex dipendente che era stato licenziato. Finisce quindi in terapia intensiva e va in coma. Al suo risveglio vede Noah incinta ormai del sesto mese e a quel punto si assiste a un lungo salto temporale: la scena successiva, una delle più iconiche del film e divenuta virale sui social in poche ore, tutti e due sono distesi sul letto insieme al piccolo Andrew, che decidono di chiamare così in onore del nonno di Nick.

L'agguato di Briar e Michael e il lieto fine di Noah e Nick

Ma i guai non sono ancora finiti. Nella sequenza finale ricca di colpi di scena, la quiete dell'allegra famiglia viene ancora una volta minacciata da Briar, ex di Nick, e Michael, che concertano un piano per vendicarsi della coppia. Mentre i due sono a casa loro con il loro bambino, infatti, a un certo punto Nick vede Briar con il piccolo in braccio. Capisce subito che la ragazza è riuscita a irrompere nell'abitazione e con lei c'è anche Michael. Dopo una pericolosa colluttazione, per fortuna i due riescono a salvarsi grazie all'intervento della polizia. Arriviamo dunque all'atteso lieto fine: Noah e Nick si sposano e vanno via dalla cerimonia a bordo di una Ferrari rossa.