A Johnny Depp mancava solo di essere Scrooge: il film esce il 12 novembre in Italia

Johnny Depp torna protagonista di una major con Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West: il primo trailer arriva dal Comic-Con, in sala in Italia dal 12 novembre. Nel cast anche Ian McKellen.

Il trailer di Scrooge e gli spiriti del Natale, scellerata traduzione italiana dal più affascinante "Ebenezer", riporta la chiesa di Johnny Depp al centro del villaggio. Il nodo interessante, oltre a questo, è la regia che pare, sin da ora, una garanzia. Per Depp e anche per il pubblico.

Ti West arriva dalla trilogia horror di X, Pearl e MaXXXine: tre film che hanno rimesso in circolo l'horror americano lavorando su grana dell'immagine, tempi lunghi e disagio, più che su spaventi a comando. Affidargli Dickens significa che non sarà la solita passeggiata natalizia.

Da quello che si apprende dal materiale promozionale, la direzione sembra scavare nel passato del personaggio, tutta una parte che nel romanzo di Charles Dickens non c'è, portando quindi il film a metà strada tra quel classico che tutti conosciamo e una origin story.

Ebenezer segna il primo ruolo da protagonista di Depp in una produzione major dopo gli anni di lontananza seguiti alla battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. Un ruolo che lo costringe a una nuova trasformazione. Ci ha abituato bene in tutti questi anni.

Il trasformismo di Depp è soprattutto una questione di postura. Edward teneva le mani lontane dal corpo perché non poteva fare altro, Sparrow barcollava come se il molo si muovesse sotto di lui. Scrooge chiede la stessa cosa: un uomo che si porta addosso la propria avarizia come una postura, e che nell'arco di una notte deve disimpararla. È il tipo di ruolo che sembra scritto apposta per un attore come lui.

Attorno a Depp c'è un cast che pesca a piene mani dal cinema britannico. Ian McKellen nel ruolo di Jacob Marley, Rupert Grint in quello di Bob Cratchit. I tre spiriti: Andrea Riseborough (passato),Tramell Tillman (presente) e Robert Strange (futuro). Il film esce nelle sale americane il 13 novembre con Paramount. In Italia arriva un giorno prima, giovedì 12 novembre, distribuito da Eagle Pictures. C'è grande attesa di capire come sarà questa nuova prova di Depp. Ci dirà tutto il tempo. E il botteghino.