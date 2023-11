Tu Si Que Vales, Maria De Filippi scatenata canta come se fosse Emma Maria De Filippi si scatena come mai prima d’ora, nella sfida di playback contro i suoi colleghi giudici a Tu Si Que Vales. La conduttrice si esibisce con Rudy Zerbi “cantando” con trasporto la canzone di Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

A cura di Ilaria Costabile

Il sabato sera di Canale 5 è all'insegna del divertimento e a Tu Si Que Vales non può mai mancare. Oltre alle varie performance che incantano il pubblico, gli scherzi terrificanti che spaventano Sabrina Ferilli, ci sono anche dei momenti dedicati ai giudici, come la sfida del Playback. Ed è proprio in questo frangente che Maria De Filippi ha dato il meglio di sé, dimostrando di saper essere anche molto scatenata e divertente, non soltanto la conduttrice seriosa che il pubblico a casa è solito guardare.

La sfida a colpi di playback dei giudici

Una sfida all'ultimo playback che ha visto scontrarsi il duo formato da Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, con la coppia di Rudy Zerbi e Maria De Filippi. I primi si sono esibiti in un pezzo notissimo della musica leggera italiana, ovvero "Acqua e sale", cantato dagli indimenticabili Mina e Celentano. Una scelta che sembrava favorirli, dal momento che il cantante della via Gluck è uno dei cavalli di battaglia di Gerry Scotti che, da sempre, è in grado di imitarlo alla perfezione, sia per movenze che per voce. Ma i colpi di scena non finiscono mai, ed ecco che a sconvolgere i piani arrivano conduttrice e coach di Amici che sbancano completamente i piani di vittoria dei loro avversari.

Maria De Filippi scatenata

Maria De Filippi e Rudy Zerbi si esibiscono, invece, in un duetto di Emma Marrone e Alessandra Amoroso che cantano "Non è l'inferno". Nemmeno il tempo di far partire la musica che la regina di Canale 5 si trasforma in una cantante consumata che accompagna ogni verso della canzone con enfasi e trasporto, con tanto di movimenti ad accompagnare ogni parola e sottolineare la potenza del testo. Una Maria De Filippi così scatenata in tv, non si era mai vista, tanto che Sabrina Ferilli è rimasta letteralmente a bocca aperta nel guardare la performance canora della coppia.