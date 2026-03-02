Stefano De Martino a Sanremo 2027, la reazione di Antonella Clerici: “Il talento va riconosciuto”

Indiscrezioni, che si sono rivelate infondate, indicavano Antonella Clerici come una delle figure di Sanremo 2027. La conduzione, invece, è stata assegnata a Stefano De Martino. La reazione della conduttrice.

Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027. Antonella Clerici ha commentato la notizia nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa lunedì 2 marzo. Inoltre, ha detto la sua sulla vittoria di Sal Da Vinci. L'artista, con la canzone Per sempre sì, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Ma andiamo con ordine.

Le parole di Antonella Clerici per Stefano De Martino e Carlo Conti. La conduttrice ha aperto la puntata odierna di È sempre mezzogiorno rimarcando la bravura di Carlo Conti che ha confezionato un altro Festival: "Bravi tutti. Anche il mio amico Carlo Conti, un vero signore che ha portato a casa questo Festival. Il suo ultimo Festival almeno per ora". Quindi ha voluto complimentarsi con Stefano De Martino, dopo l'annuncio che lo vede al timone di Sanremo 2027.

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha chiarito in un'intervista rilasciata a Fanpage.it che non è prevista la presenza di Antonella Clerici, al contrario delle indiscrezioni circolate. La conduttrice, in diretta, ha fatto il suo in bocca al lupo a Stefano De Martino, dichiarando di trovare giusto che il talento venga riconosciuto:

Tanti complimenti e tanti in bocca al lupo a Stefano De Martino che prenderà il timone così importante del Festival 2027 anche come direttore artistico. È giusto questo ricambio generazionale, perché quando c'è il talento va riconosciuto. A Stefano va tutto il mio affetto, tutto l'appoggio nostro e delle nostre trasmissioni. Un grande abbraccio, buon lavoro Stefano.

L'opinione di Antonella Clerici sulla vittoria di Sal Da Vinci. La conduttrice si è anche espressa sulla vittoria di Sal Da Vinci: