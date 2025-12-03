Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Soap si è ritirata da Sanremo Giovani 2025: “Ho bisogno di me stessa, questa industria è tossica”

Soap rinuncia a Sanremo Giovani a un passo dalla semifinale. La 20enne spiega: “Momento personale complesso”. Torna virale il suo attacco al sistema: “Siete ciò che c’è di più brutto nell’industria”.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
11 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

La comunicazione arriva senza preavvisi durante la puntata di Sanremo Giovani del 2 dicembre su Rai 2: Soap, al secolo Sophie Ottone, classe 2005, non proseguirà l'avventura che l'avrebbe potuta portare sul palco dell'Ariston. A un passo dalla semifinale del 9 dicembre, con il brano "Buona vita" già in tasca, la cantante ventenne sceglie di fermarsi. Non ci sarà ripescaggio: gli artisti in corsa diventano undici invece di dodici.

Ma è quanto accade dopo l'annuncio a rendere questa rinuncia diversa dalle solite defezioni da gara. Sui social, Soap non usa mezze misure e le sue parole aprono uno squarcio su cosa significhi davvero competere nel sistema musicale italiano.

La scelta di Sophie: quando fermarsi è l'unica vittoria possibile

"Ho deciso di non proseguire la mia partecipazione a Sanremo Giovani. È una scelta presa dopo tante riflessioni sia personali che condivise con il mio team di lavoro e alle persone che mi vogliono bene", scrive Soap nelle sue storie. Le motivazioni ufficiali parlano di "un momento personale complesso" e della necessità di "dedicare le mie energie a me stessa, allo spazio di cui ho bisogno e a un viaggio speciale che rimando da troppo tempo".

Leggi anche
Sanremo Giovani 2025, chi sono i semifinalisti: i nomi dei cantanti e le canzoni
Immagine

"Per me questa è già una vittoria", chiosa ringraziando Carlo Conti e la Rai. Una frase che sembra quasi paradossale per chi rinuncia a una semifinale di Sanremo, ma che acquista senso se letta insieme a quanto emerso nei giorni precedenti.

Il post che torna a circolare: "Siete ciò che c'è di più brutto"

Mentre la notizia della rinuncia rimbalza sui media, un altro post di Soap torna a circolare con forza sui social. È un testo scritto giorni fa, durissimo, che punta il dito contro le dinamiche del settore musicale italiano.

"Parto con il presupposto che a me non interessa nulla di ciò che viene detto in negativo sulla mia musica, a meno che non siano critiche costruttive, che ascolto molto volentieri", inizia la cantante. Poi l'affondo: "Ho sempre avuto la mia visione e non pretendo che arrivi a tutti, mi piace essere divisiva ed è ciò che mi fa capire che non sono per tutti; ma voglio comunque spendere due parole in merito alla tossicità di queste dinamiche".

Il riferimento è a un video che le è stato inviato, in cui "una persona che lavora nel settore (in questo caso radio)" si permette di "fare affermazioni così tossiche e inconcludenti riguardo a giovani artisti che si mettono in gioco, in gara, letteralmente". Senza citare nomi, Soap passa all'attacco frontale: "Invito lui, come tanti altri che si professano giudici e padroni della musica a farsi un esame di coscienza, siete veramente fra ciò che c'è di più brutto in questa industria".

Gli undici che restano

Intanto, la gara prosegue. Nella puntata del 2 dicembre, tre nomi hanno conquistato l'accesso alla semifinale: Principe con "Mon amour", Seltsam con "Scusa mamma" e Senza Cri con "Spiagge". A fermarsi sono stati Eyeline con "Finché dura", Jeson con "Inizialmente tu" e Occhi con "Ullallà", eliminati negli scontri diretti decisi dalla Commissione Musicale. Ora gli artisti in corsa sono undici, e tra loro non c'è più Soap. Ma forse, come lei stessa ha scritto, la vera vittoria non sta nel proseguire a tutti i costi. A volte sta nel saper dire basta quando il gioco smette di valerne la candela.

Eventi e Festival
11 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Alessio Vassallo è L'altro Ispettore: "Racconto storie di cui le fiction non parlano. Sono un attore grazie a un'appendicite"
Sul ruolo nella fiction: "Per prepararmi ho parlato con ispettori veri, ho rubato loro una frase che non c'era in sceneggiatura"
L'intervista dell'attore a Fanpage.it
L'importanza della moglie Ginevra Pisani: "Sposarla è stato fare un gesto bello nei miei confronti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views