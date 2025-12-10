Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026, salta il format con “le figlie di” dopo l’annuncio di Francesco Renga tra i Big

Salta il format “le figlie di” a Sanremo 2026. Un format pensato con Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi alla conduzione, ma con la partecipazione di Renga tra i Big, la figlia ha dovuto fare un passo indietro.
A cura di Ilaria Costabile
La macchina sanremese è ormai in moto da diversi mesi, in cui sono state valutate le ipotesi più svariate per arricchire il Festival, quinto per Carlo Conti che, quindi, è in cerca di novità. Sulle pagine di Chi, si era parlato nei mesi scorsi della possibilità di dar vita ad un format condotto da tre "figlie" di, chiamando al timone nomi ormai diventati noti, ma con l'annuncio dei Big in gara, qualcosa è cambiato e per evitare conflitti di interessi, sono saltate alcune partecipazioni, come raccontato nuovamente sul settimanale. L'assetto iniziale prevedeva alla conduzione Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi.

Saltato il format le "figlie di": Jolanda Renga rinuncia per conflitto di interessi

Una volta conosciuti i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston, è apparso chiaro come un format immaginato con la conduzione di Jolanda Renga non fosse più da farsi, per evitare un forte conflitto di interessi essendo Francesco Renga tra gli artisti in gara. La primogenita del cantante e di Ambra Angiolini, quindi, ha dovuto rinunciare a questa opportunità, in cui si sarebbe cimentata nel ruolo di intervistatrice, si sarebbe trattata di una primissima esperienza, se paragonata soprattutto a quella di Aurora Ramazzotti, già rodata dal punto di vista televisivo che, però, avrebbe anche lei dato forfait, declinando l'invito sanremese, pur non esplicitando i motivi della scelta. Rimarrebbe, quindi, Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, in coppia con Nikita Perrotti attuale maestro di Andrea Delogu, sarebbe rimasta l'unica in ballo per il format.

I nuovi nomi alla conduzione

Intanto, quindi, si ipotizzano i nomi di chi potrebbe prendere il posto di Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti. Tra i personaggi citati proprio sulle pagine della rivista, nella rubrica "C'è chi dice", appaiono quelli di Nicole Rossi, attrice già nota per essere stata una delle ultime protagoniste di Skam e, poi, anche quello dell'influencer Elisa Maino, attuale fidanzata di Bresh che, proprio lo scorso anno, era tra i cantanti ad esibirsi sul palco dell'Ariston.

