Problema tecnico per Lazza a Domenica In, il rapper canta a cappella con il pubblico Lazza, ospite di Domenica In, ha dei problemi tecnici che gli impediscono di cantare con la base musicale, ma decide di esibirsi lo stesso cantando a cappella e coinvolgendo il pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

Come di consueto, dopo la finale del Festival di Sanremo, i cantanti in gara passano nello studio di Domenica In allestito sul palco dell'Ariston, dove reinterpretano i loro brani. È il momento di Lazza, arrivato secondo in classifica alla sua prima partecipazione alla kermesse canora, l'artista in procinto di cantare si accorge di avere alcuni problemi tecnici, ma decide di portare avanti la sua esibizione cantando a cappella con il pubblico.

Lazza canta Cenere nonostante i problemi tecnici

"Cenere" è stata una delle canzoni più apprezzate di Sanremo 2023, arrivata ad un passo dalla vittoria, ma già con migliaia e migliaia di stream su Spotify e il suo interprete, Lazza, è tra gli artisti che hanno ottenuto più successo ancor prima di mettere piede sul palco più ambito della musica italiana. Arrivato nello studio sanremese di Domenica In, il rapper pronto per cantare nuovamente la sua hit, ha però dei problemi tecnici che non gli permettono di avere un buon ritorno del brano in cuffia, ma piuttosto che saltare l'esibizione o fermarla, sapendo di avere poco tempo a disposizione, decide di cantare senza base musicale coinvolgendo tutto il pubblico che, però, accetta di buon grado l'iniziativa del cantante e lo asseconda in questa sua performance alternativa.

I problemi tecnici a Sanremo 2023

Mara Venier che assiste allo show senza intervenire, aggiunge ad esibizione finita: "Quando si ha talento si canta anche con i problemi tecnici". Quest'anno ce ne sono state non poche di defaillance tecniche, come ad esempio quella che ha visto come protagonista Blanco, la prima sera, con tanto di performance alternativa che ha destato non poco scalpore. A lui, poi, si è aggiunto Gianluca Grignani che nella seconda puntata del Festival si è fermato scusandosi con il pubblico a causa di alcuni problemi che gli hanno impedito di iniziare ad esibirsi tranquillamente. Anche Ultimo, ad un passo dalla proclamazione del vincitore, quando i primi cinque in classifica si sono esibiti nuovamente, ha avuto dei problemi che hanno ritardato, seppur di poco, l'inizio della sua canzone.