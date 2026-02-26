Patty Pravo a Sanremo 2026 non trova la sedia e cade: accanto a lei Simone Fosco, che non è il fidanzato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piccolo incidente di percorso per Patty Pravo. L'artista è in gara al Festival di Sanremo con la canzone Opera. Le sue esibizioni sul palco dell'Ariston sono caratterizzate sempre da grande eleganza. L'imprevisto, però, si sa che è sempre dietro l'angolo. Così, in queste ore, si è presentata in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti che stanno raccontando il Festival. Peccato che sia caduta dalla sedia. Ecco cosa è successo.

Patty Pravo si è recata in sala stampa accompagnata dall'assistente Simone Fosco. Quando ha cercato di sedersi, però, ha mancato la sedia ed è caduta. Fosco si è subito accertato che non si fosse fatta male. L'artista, tuttavia, non ne ha fatto un dramma e ha reagito con la consueta leggerezza. Si è rialzata, ha borbottato qualche parola e poi, con un sorriso, si è rivolta ai giornalisti. Questo è un anno molto importante per lei. Festeggia, infatti, sessant'anni di una carriera costellata di successi che l'ha resa una delle vere dive della musica italiana.

Chi è Simone Fosco, l'uomo accanto a Patty Pravo quando è caduta. Simone Fosco è una presenza costante nella vita dell'artista da ormai tredici anni. Ma non è il suo fidanzato. È uno stilista che Patty Pravo apprezza molto. È lui a curare il suo look durante l'esperienza sanremese. Il loro rapporto è stato spesso al centro del gossip. Ma Simone Fosco ha smentito di avere mai avuto una relazione con Patty Pravo. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha chiarito: