Patty Pravo a Sanremo 2026 non trova la sedia e cade: accanto a lei Simone Fosco, che non è il fidanzato
Piccolo incidente di percorso per Patty Pravo. L'artista è in gara al Festival di Sanremo con la canzone Opera. Le sue esibizioni sul palco dell'Ariston sono caratterizzate sempre da grande eleganza. L'imprevisto, però, si sa che è sempre dietro l'angolo. Così, in queste ore, si è presentata in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti che stanno raccontando il Festival. Peccato che sia caduta dalla sedia. Ecco cosa è successo.
Patty Pravo si è recata in sala stampa accompagnata dall'assistente Simone Fosco. Quando ha cercato di sedersi, però, ha mancato la sedia ed è caduta. Fosco si è subito accertato che non si fosse fatta male. L'artista, tuttavia, non ne ha fatto un dramma e ha reagito con la consueta leggerezza. Si è rialzata, ha borbottato qualche parola e poi, con un sorriso, si è rivolta ai giornalisti. Questo è un anno molto importante per lei. Festeggia, infatti, sessant'anni di una carriera costellata di successi che l'ha resa una delle vere dive della musica italiana.
Chi è Simone Fosco, l'uomo accanto a Patty Pravo quando è caduta. Simone Fosco è una presenza costante nella vita dell'artista da ormai tredici anni. Ma non è il suo fidanzato. È uno stilista che Patty Pravo apprezza molto. È lui a curare il suo look durante l'esperienza sanremese. Il loro rapporto è stato spesso al centro del gossip. Ma Simone Fosco ha smentito di avere mai avuto una relazione con Patty Pravo. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha chiarito:
Non so come sia nata questa storia. Nicoletta ha detto solo che la nostra è una relazione di lavoro e di affetto, ma tra virgolette. Per me Nicoletta è famiglia. Per lei io sono famiglia. Non c'è nient'altro come hanno scritto in molti. Patty aveva semplicemente detto che avevamo un rapporto totale ma l'amore ha tantissime sfumature. Solo che questa storia non finisce mai. Patty ed io, anni fa ormai, avevamo già smentito ma non è servito a niente.