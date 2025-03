video suggerito

Oscar 2025, dove vedere la cerimonia in diretta e streaming dall’Italia e a che ora: i pronostici Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo si tiene la 97esima edizione degli Oscar, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco come e dove seguire la cerimonia di premiazione in Italia, in diretta e in streaming, a partire dalle ore 00.15. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 2 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si tiene la 97esima edizione degli Oscar. La cerimonia inizierà alle ore 16 locali. Tra i favoriti Anora di Sean Baker e The Brutalist di Brady Corbet. Anche in Italia sarà possibile seguire, in diretta e in streaming, la cerimonia di consegna delle statuette. L'orario italiano, su Rai1 con la conduzione di Alberto Matano, è dalle ore 00.15, prima con il red carpet e poi con la premiazione vera e propria. Ecco tutte le indicazioni per seguire la cerimonia.

A che ora iniziano gli Oscar in Italia domenica 2 marzo

A Los Angeles la cerimonia inizierà alle ore 16, in diretta dallo storico Dolby Theatre. Per via del fusorario di 9 ore, in Italia invece sarà già notte. Per seguire la 97esima edizione degli Oscar in contemporanea con l'America, quindi, bisognerà accendere la tv (o lo streaming) a partire dalle ore 00.15. Su Rai1 Alberto Matano seguirà in diretta la cerimonia. L'appuntamento sarà prima con il red carpet tanto atteso delle star e poi con la consegna vera e propria delle statuette.

Come e dove vedere la notte degli oscar 2025 in diretta e in streaming

In Italia sarà possibile seguire la cerimonia della 97esima edizione degli Oscar in diretta su Rai1, nella notte tra domenica 2 marzo e lunedì 3 marzo. L'appuntamento è a partire dalle ore 00.15, fino a notte inoltrata, con Alberto Matano. Per chi volesse seguirlo invece in streaming, sarà sufficiente collegarsi a Rai Play per poter rivedere la serata.

Chi sono i favoriti agli Oscar 2025

Stando alle candidature e ai pronostici, ad aver ricevuto più nomination con 13 statuette è il film Emilia Perez di Jacques Audiard con Carla Sofia Gascon. Tra i favoriti anche The brutalist di Brady Corbet e Anora di Sean Baker come miglior film, che hanno catturato l'attenzione del pubblico e degli spettatori.