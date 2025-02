video suggerito

Oscar 2025: anche Alba Rohrwacher tra i conduttori con Harrison Ford, Zoe Saldaña e Samuel L. Jackson Harrison Ford, Zoe Saldaña e Samuel L. Jackson si sono aggiunti alla lista dei presentatori degli Oscar 2025. Anche Alba Rohrwacher salirà sul palco del Dolby Theatre in veste di conduttrice, dimostrando ancora una volta che il suo successo ha varcato i confini nazionali e che Maria di Pablo Larrain si è aggiunto a lavori come My Brilliant Friend (L’Amica Geniale) nella lista di occasioni che le hanno consentito di essere vista, e amata, oltreoceano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harrison Ford, Zoe Saldaña e Samuel L. Jackson si sono aggiunti alla lista dei presentatori degli Oscar 2025, insieme a Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Margaret Qualley e Rachel Zegler. La notizia che riempie di orgoglio l'Italia è che anche Alba Rohrwacher salirà sul palco del Dolby Theatre in veste di conduttrice, dimostrando ancora una volta che il suo successo ha varcato i confini nazionali e che Maria di Pablo Larrain si è aggiunto a lavori come My Brilliant Friend (L'Amica Geniale) nella lista di occasioni che le hanno consentito di essere vista, e amata, oltreoceano.

Gli altri conduttori, da Penélope Cruz a Willem Dafoe

Il produttore esecutivo e showrunner Raj Kapoor e la produttrice esecutiva Katy Mullan hanno ufficializzato i nomi nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio. Il nuovo gruppo di presentatori si unisce ai nomi precedentemente annunciati, tra cui: Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Connie Nielsen, Amy Poehler, Da'Vine Joy Randolph, June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowen Yang. Altri talent saranno annunciati nei giorni precedenti lo spettacolo di domenica, che andrà in onda in diretta in più di 200 Paesi in tutto il mondo.

Ospiti ed esibizioni: chi ci sarà alla Notte degli Oscar 2025

Ariana Grande e Cynthia Erivo

Conan O'Brien sarà il conduttore ufficiale della 97a edizione degli Oscar, che sarà aperta da un'esibizione delle star nominate all'Oscar per il film Wicked, ovvero Ariana Grande e Cynthia Erivo. Si esibiranno anche Doja Cat, Lisa delle Blackpink, Queen Latifah e Raye. Lo spettacolo, che si terrà al Dolby Theatre presso l'Ovation Hollywood, vedrà anche un'apparizione speciale del Los Angeles Master Chorale.

Pronostici e previsioni: i papabili vincitori

Emilia Pérez guida le nomination agli Oscar del 2025 con 13 nomination, stabilendo un record per un film non in lingua inglese. A seguire, ci sono The Brutalist e Wicked, parimenti con 10 nomination a testa. A Complete Unknown e Conclave invece ne hanno otto ciascuno. Pronostici e previsioni su Fanpage.it per prepararsi alla notte degli Oscar che partirà alle 23.30 su Rai 1 domenica 2 marzo.