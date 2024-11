video suggerito

Conan O’Brien sarà il conduttore dei prossimi Oscar 2025 Conan O’Brien è stato annunciato come il presentatore della prossima edizione degli Oscar. Il comico ed ex conduttore del suo late show è alla sua prima conduzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Conan O’Brien è stato annunciato come il presentatore della prossima edizione degli Oscar. L’ex conduttore dei late-night show assumerà per la prima volta il prestigioso ruolo rilevando Jimmy Kimmel, che lo ha aveva condotto nelle ultime due edizioni (e nel 2017 e nel 2018). Stando a quanto riferito dallo stesso Kimmel, la scelta di O'Brien sarebbe stata proprio una sostituzione a un suo rifiuto: "Ho pensato di prendermi una piccola pausa", ha dichiarato in un podcast.

Chi è Conan O'Brien, nuovo conduttore degli Oscar 2025

Conan O’Brien è noto per la conduzione del suo late-night show in onda dal 1993 al 2010, ma è recentemente tornato alla ribalta con il podcast Conan O’Brien Needs a Friend e il programma di viaggi Conan O’Brien Must Go. Non è la prima volta che Conan O’Brien conduce una premiazione: ha già condotto gli Emmy nel 2002 e 2006, oltre agli MTV Movie Awards nel 2014. Il conduttore ha annunciato così la sua candidatura: "L’America lo ha chiesto e ora sta accadendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell", ha scherzato O’Brien in un comunicato. “Tra le altre notizie, presenterò gli Oscar”.

La scorsa edizione ha registrato 19.5 milioni di spettatori

Il CEO dell’Academy, Bill Kramer, e la presidente Janet Yang si sono detti “entusiasti e onorati” di avere O’Brien come conduttore. “È la persona perfetta per guidare la nostra celebrazione globale del cinema, grazie al suo umorismo brillante, al suo amore per i film e alla sua esperienza in TV dal vivo”, hanno dichiarato. Conan O'Brien ha vinto un ballottaggio serrato di nomi, tra i quali le recenti indiscrezioni suggerivano persino la coppia formata da Ryan Reynolds e Hugh Jackman. La scorsa edizione degli Oscar ha registrato il picco di ascolti degli ultimi quattro anni, con 19,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti. Tra i favoriti quest'anno il film Anora e Conclave. Le nomination saranno annunciate solo il 17 gennaio, mentre la cerimonia si terrà il 2 marzo.