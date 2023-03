Oscar 2023, l’Academy rifiuta il videomessaggio di Zelensky anche quest’anno Anche quest’anno Volodomyr Zelensky non parteciperà con un videomessaggio alla notte degli Oscar. Il presidente ucraino aveva chiesto di poter apparire con un videomessaggio, ricevendo un rifiuto da parte dell’Academy.

A cura di Ilaria Costabile

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo si terrà la cerimonia degli Oscar 2023, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. L'Academy anche quest'anno ha rifiutato la richiesta del presidente ucraino Volodomyr Zelensky di intervenire durante la serata con un videomessaggio. Sembra, infatti, che per la seconda volta il premier abbia manifestato il desiderio di condividere un pensiero sulla guerra che il suo Paese, ormai da un anno, sta combattendo contro la Russia, ma questa possibilità gli è stata nuovamente negata.

La richiesta di Zelensky

Non sarebbe la prima volta, infatti, che Zelensky compare con un videomessaggio durante un evento dedicato all'intrattenimento, di significativa importanza a livello internazionale. Aveva infatti inviato un contributo video sia per i Golden Globe che ai Grammy Awards. La richiesta del presidente ucraino era stata inviata a Mike Simpson dell'agenzia Wme, per poi essere rispedita a Zelensky che, quindi, sperava di poter diffondere un nuovo messaggio di speranza per una guerra che non accenna a concludersi e che conta sempre più vite perse. Questa richiesta ha in realtà un obiettivo ben preciso, quello di incentivare la platea americana a sostenere la causa Ucraina, dal momento che si era verificato un significativo calo nel sostegno da parte del pubblico americano.

Il rifiuto dello scorso anno

D'altra parte, la Berlinale è stata aperta proprio con un messaggio di Zelensky, in concomitanza con la presentazione di SuperPower, il documentario girato insieme a Sean Penn, per cui avrebbe volto bissare la sua presenza con un video da trasmettere sulla Abc, ricevendo come risposta un sonoro "no". Un diniego forse inaspettato, dal momento che il presidente aveva incontrato Biden lo scorso dicembre, per poter parlare al Congresso. Lo scorso anno, però, alla possibilità che potesse parlare agli Oscar, Will Packer si era opposto, perché riteneva che potesse essere pericoloso da parte di Hollywood, che sembrava poter appoggiare solo un conflitto tra i tanti che, invece, attanagliano il mondo.