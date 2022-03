Oscar 2022, Gabriele Muccino: “Will Smith ha perso il controllo, il suo inciampo mi addolora” Il regista Gabriele Muccino che ha diretto Will Smith in due suoi film ha commentato quanto accaduto agli Oscar 2022 con un tweet.

A cura di Gaia Martino

Will Smith si è reso protagonista di un momento che rimarrà memorabile nella storia degli Oscar. Il vincitore della statuetta come Miglior attore protagonista con il film Una famiglia Vincente – King Richard ha perso il controllo quando il presentatore Chris Rock ha fatto una battuta su sua moglie, Jada Pinkett Smith. E così la star di Hollywood ha – quasi – rovinato tutto, alzandosi dal suo posto per colpire al volto il comico. Un gesto che forse potrebbe pagare con la restituzione dell'Oscar nonostante si sia scusato sul palco, ammettendo le sue colpe. Il suo amico Gabriele Muccino, lo conosce bene e non si aspettava uno scatto d'ira così, da lui che ‘sa sempre come uscire da ogni situazione‘. Il regista ha commentato l'accaduto su Twitter.

Le parole di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino che ha diretto Will Smith in due suoi film, La ricerca della felicità e Sette anime, ha commentato quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre a Los Angeles durante la premiazione Oscar 2022. Il regista e sceneggiatore romano conosce molto bene la star di Hollywood, per questo si è detto estremamente dispiaciuto per l'accaduto:

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora.

Perché Will Smith rischia di perdere l'Oscar

Questa mattina non si parla d'altro se non di Will Smith e non per il premio come Miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard ma per lo schiaffo a Chris Rock, dato in diretta. Un gesto che l'Academy non avrebbe perdonato dato il tweet comparso poche ore dopo la cerimonia nonostante le scuse e l'ammissione di colpa della star di Hollywood. "L'Academy non perdona la violenza in nessuna forma" ha scritto l'organizzazione che da sempre impone un codice di condotta ben preciso non rispettato dall'attore. Il NewYorkPost ha citato una fonte che avrebbe commentato: "Tutti erano scioccati, si sentivano a disagio. Credo che Will non voglia restituire l'Oscar, ma chi lo sa cosa succederà ora". Non resta dunque che attendere quale decisione sarà presa.