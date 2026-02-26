Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna, è stato proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio. Al secondo posto Angelica Bove. I due artisti ieri hanno battuto Mazzariello e il trio inedito formato da Blind, El Ma & Soniko.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2026. Nella terza serata della kermesse, in onda giovedì 26 febbraio, il cantante ha vinto contro Angelica Bove con il brano Laguna, ottenendo il 75% delle preferenze dal pubblico (Bove il 25%). Ad annunciarlo il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. L'artista era talmente emozionato da essersi limitato a dire semplicemente: "Ringrazio tutti, sono contentissimo, non so cosa dire. È un sogno". Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono arrivati in finale battendo rispettivamente il trio formato da Blind, El Ma & Soniko con il brano Nei miei DM e Mazzariello con Manifestazione d'amore.

Chi è Nicolò Filippucci, il vincitore delle nuove proposte con il brano Laguna

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 grazie al brano Laguna. Il cantante ha 19 anni ed è stato uno dei protagonisti di Amici 2024: la sua eliminazione nel Serale, a un passo dalla Semifinale, ha fatto piuttosto discutere sui social e non solo. Oltre alla canzone portata in gara, ha pubblicato l'Ep dal titolo Un'ora di follia. "Racconto la fine di una storia e l'amarezza che ne consegue, ma la canzone è universale. Tutti, almeno una volta, possono rispecchiarsi in quella sensazione di galleggiare nei ricordi", aveva raccontato a proposito del suo brano in gara.

Chi ha vinto il Premio della Critica e il Premio Sala Stampa

Nel corso della serata, sono stati assegnati altri due premi alle Nuove Proposte. Con il brano Mattone, Angelica Bove ha vinto sia il premio della critica Mia Martini per le Nuove Proposte che il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” per le Nuove Proposte. I premi sono stati annunciati da Laura Pausini e da Gianluca Gazzoli.

Angelica Bove ha 22 anni e nel 2023 aveva già partecipato a X Factor arrivando a un passo dalla semifinale. "È una canzone autobiografica, parla di un momento decisivo che ha segnato un prima e un dopo. È stato tragico e traumatico. Parla del dolore in sé, e di come mi ci sono vestita per tutto il periodo in cui mi ha resa piccolissima, fragile", aveva raccontato a Fanpage.it a proposito della sua canzone, quella che l'ha portata sul palco dell'Ariston.