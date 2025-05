Morgan e Ronn Moss, la strana coppia al Primo Maggio di Reggio Calabria Morgan e Ronn Moss insieme sul palco per il concerto del Primo Maggio a Reggio Calabria: la strana coppia ha sorpreso il pubblico con una suggestiva interpretazione di “Life on Mars” di David Bowie. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Il primo è di nero vestito, fedora compreso, il secondo di scialle e scialletti, un basco che copre capelli lunghi come li porterebbe Donovan. Una collaborazione inaspettata che ha infiammato il Primo Maggio sul lungomare di Reggio Calabria. Parliamo di Morgan e Ronn Moss. Lontani dai riflettori della capitale, dove si svolgeva lo storico concertone di Piazza San Giovanni, i due artisti hanno offerto un'interpretazione emozionante di "Life on Mars" di David Bowie, creando un momento di grande intensità musicale.

Il cambio di marcia di Ronn Moss

Ronn Moss, dopo aver abbandonato il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, si è affinato nella musica e ha deciso di cambiare il paradigma della sua carriera in mostra le sue doti musicali. L'attore americano ha intrapreso, da diverso tempo, un percorso artistico parallelo. La sua presenza sul palco di Reggio Calabria conferma questa seconda vita artistica, incontrando al suo fianco Marco Castoldi, in arte Morgan: l'alchimia che si è creata è stata particolare, come dimostrano i video presenti sul web. Una combinazione che ha funzionato e ha regalato a chi era presente una versione intensa del capolavoro di Bowie.

Non solo Morgan e Ronn Moss, anche Patty Pravo

La manifestazione del Primo Maggio di Reggio Calabria non ha visto solo la partecipazione di Morgan e Ronn Moss. Tra gli altri, anche la presenza di Patty Pravo. La "ragazza del Piper" ha portato sul palco di Reggio Calabria la sua inconfondibile eleganza e il suo repertorio ricco di successi. Le Orme, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra. Tra i tanti concertoni realizzati nel Belpaese, anche quello reggino ha detto la sua, sottolineando l'importanza di creare alternative al Concertone classico e a quello libero e pensante che da anni avviene a Taranto.