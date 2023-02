Marco Mengoni vince Fantasanremo 2023, la classifica finale aggiornata alla quinta serata Si chiude un’altra entusiasmante edizione del Fantasanremo. Dopo Emma, è Marco Mengoni il vincitore dell’edizione 2023. Ha totalizzato 670 punti nel corso delle cinque serate del Festival guadagnandosi il primo posto in classifica.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 11 febbraio si è conclusa la seconda edizione del Fantasanremo, il gioco social parallelo al Festival. La quinta serata si è rivelata decisiva per gli artisti in gara, offrendo un bonus extra di 20 punti per l’utilizzo della parola chiave ‘Tam Tam’ e regalando 100 punti al vincitore finale della gara canora. Rosa Chemical sembra sbaragliare la classifica finale con la performance “fluid” di Made in Italy e il bacio finale con Fedez. ma il vincitore di Fantasanremo 2023 è Marco Mengoni che ha fatto guadagnare tantissimi punti a chi l'ha scelto nella propria squadra, conquistando la tanto ambita gloria eterna, unico premio del gioco social dedicato al Festival.

La classifica di Fantasanremo 2023

Di seguito la classifica completa di Fantasanremo 2023 con i punti guadagnati dagli artisti nel corso del 5 serate del Festival.

1 Marco Mengoni è 670 punti

2 Sethu con 500 punti

3 Rosa Chemical con 460 punti

4 Cugini di Campagna 455 punti

5 Colapesce Dimartino 396

6 Gianluca Grignani con 380 punti

7 Lazza con 359 punti

8 Coma Cosa con 351 punti

9 Mr. Rain con 330 punti

10 Ultimo con 328 punti

11 Tannai 325 punti

12 LDA con 318 punti

13 Paola e Chiara con 311 punti

14 gIANMARIA con 281 punti

15 Ariete con 278 punti

16 Will con 276 punti

17 Elodie con 268 punti

18 Levante con 265 punti

19 Olly con 263 punti

20 Madame con 223 punti

21 Giorgia con 205 punti

22 Colla Zio con 202 punti

23 Articolo 31 con 189 punti

24 Mara Sattei con 178 punti

25 Modà con 176 punti

26 Shari con 165 punti

27 Leo Gassmann con 128 punti

28 Anna Oxa con 64 punti

Una pioggia di punti per l’esibizione di Rosa Chemical

Clamorosa l’esibizione di Rosa Chemical che ha collezionato una pioggia di punti per tutti coloro che lo hanno scelto come capitano della propria squadra. La sua esibizione sul palco della finale lo ha traghettato in cima alla classifica grazie ad una serie di bonus a partire dalla scapezzolata resa possibile grazie a due buchi nella camicia. L’artista regala punti per essere sceso in platea e per aver twerkato su Fedez, seduto in prima fila. Poi la scalinata, il bonus Dargen per gli occhiali da sole, quello speciale a suon di ‘Tam Tam’ e naturalmente il bacio finale che gli hanno garantito, solo con la quinta serata, un totale di 160 punti.

I punti della quinta serata del Fantasanremo

Tra i punteggi più clamorosi della quinta serata del Festival ci sono sicuramente i 100 punti di Marco Mengoni per il primo posto in classifica tra i Big in gara. Seguono Lazza che con il secondo posto ha totalizzato 70 punti, Mr Rain ne ha totalizzati 50 per il terzo posto, mentre Ultimo 40 e Tananai 36. Quest’anno i 50 punti per l’ultimo posizionato in gara vanno a Sethu. Colapesce Dimartino portano a casa 50 punti per il premio della critica Mia Martini e altri 50 per il premio Lucio Dalla. I Coma Cose hanno 50 punti per il premio Bardotti e 50 li prende Mengoni per il premio Bigazzi.

Bene Grignani che nel corso della serata ha indossato gli occhiali da sole, peccato che abbia perso 30 punti per essere inciampato sulla scalinata. È stato il primo però a guadagnare 20 punti per il bonus Tam Tam: lo hanno detto tra i tanti anche Sethu, Ariete e lo stesso Chemical. I Cugini di Campagna stupiscono con i look glitterati e i fuori tra i capelli che li portano a 20 punti. Madame scala la classifica per essersi esibita a piedi nudi e per la commozione durante il ringraziamento ad Amadeus. Mr Rain, senza bambini nella sua seconda esibizione della serata, guadagna punti per il pianoforte e per il look total white.