Lo Zecchino d'oro in onda su Rai1 con due appuntamenti natalizi: lo speciale della Vigilia e quello di Natale Rai1 festeggia il Natale con due speciali dedicati allo Zecchino d'oro in onda il pomeriggio della Vigilia e la mattina di Natale. A condurre saranno Paolo Belli e Cristina D'Avena. Cantano i bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano diretti da Sabrina Simoni.

A cura di Stefania Rocco

Lo Zecchino d’oro diventa protagonista del palinsesto di Rai1 con due speciali in onda il pomeriggio della Vigilia e la mattina di Natale. A condurre i due appuntamenti saranno Paolo Belli e Cristina D’Avena. Cantano i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano diretti da Sabrina Simoni. In studio anche il Puppet Nunù e i volti social dello Zecchino d’oro, Mimi e Nartico.

Zecchino d’oro – La magia della Vigilia il 24 dicembre

Lo speciale Zecchino d’oro – La magia della Vigilia andrà in onda martedì 24 dicembre alle 14.10 su Rai1. In studio anche il maestro Beppe Vessicchio che suonerà una canzone inedita, “Natale da Re”, eseguita dai membri del Piccolo Coro dell’Antoniano. Durante lo speciale saranno ripercorsi i momenti più belli dell’Antoniano e della Rai che, nati entrambi nel 1954, festeggiano 70 anni. Protagonista dello speciale anche il piccolo Simone che due anni mentre, mentre combatteva contro una leucemia, ha ottenuto la possibilità di scrivere una canzone insieme ad Achille Lauro, il suo cantante preferito. Sarà Simone a cantare il brano “Le foglie”, di cui è autore anche Simone Manzari. A esibirsi anche i piccoli protagonisti dell’ultima edizione dello Zecchino. Presenti anche i bambini del Piccolo Coro di Caivano, un progetto promosso dal Ministero della Cultura. Si esibiranno nell’esecuzione di “Quando nascette Ninno”.

Zecchino d’oro – La festa del Natale in onda il 25 dicembre

Il 25 dicembre, alle ore 9.40 su Rai1, Paolo Belli e Cristina D’Avena condurranno il secondo speciale dei due dedicati allo Zecchino d’oro. Sul palco, insieme ai volti dello speciale del 24 dicembre, anche Kira e Francesco con “Jingle band” e Vittorio che canterà “Gol! L’amicizia fa festa”. Sarà ospite il cantante Virginio che sarà nominato Ambassador di Antoniano, alla presenza del direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli. “Tutte le volte che vado all’Antoniano di Bologna ho il cuore ricco di gioia e di grande emozione, perché ci sono veramente cresciuta”, ha dichiarato Cristina D’Avena, “Avevo poco più di 3 anni, con la signorina Mariele Ventre, padre Berardo, i frati dell’Antoniano, e non mi sono praticamente mai allontanata. Quindi quando mi chiedono di condurre uno speciale, di andare allo Zecchino, ma anche solo passare a salutarli, mi emoziono tanto. Sono nata col moscerino e il moscerino mi ha accompagnato e mi accompagna da sempre”. Altrettanto entusiasta Paolo Belli: “Una delle cose che mi piace di più dello Zecchino d’Oro è lo spirito che hanno i bambini: si divertono, cantano con la gioia che ha nel cuore un bambino e mi sento anche io un bambino insieme a loro e per questo ho la massima serenità nell’affrontare un evento così importante. Sono due trasmissioni, ci vuole il massimo dell’impegno, ma i bambini mi trasmettono tranquillità”. Entrambi gli speciali supporteranno la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 all’estero fornendo pasti alle famiglie in difficoltà.