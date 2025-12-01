La Nina su Sanremo 2026: “Non sono stata esclusa, non ho inviato brani. La mia musica preferisce altri luoghi”

La Niña chiarisce sui social la sua posizione sul Festival di Sanremo. L’artista, che all’Ariston si era esibita nel 2024 con Big Mama nella serata delle cover, non è stata esclusa perché non ha presentato alcun brano: “Non mi riconosco in quel racconto”.

Le parole di La Nina su Sanremo

A chiarirlo è stata lei stessa, con un lungo messaggio pubblicato sui social dopo aver visto il suo nome circolare tra quelli degli artisti rimasti esclusi dal Festival. La cantante napoletana, all’anagrafe Carola Moccia, ha voluto mettere a tacere qualsiasi equivoco: nessun brano inviato, nessuna bocciatura, nessuna trattativa sfumata. "Non si può essere esclusi da qualcosa a cui non si partecipa", ha scritto. Una presa di posizione che non nasce all’improvviso, ma che è il frutto di un percorso personale e artistico maturato nel tempo. La Niña racconta di aver osservato da vicino, negli anni, i meccanismi del grande circo musicale, studiandone dinamiche, gerarchie e riflettori. Ed è proprio quella distanza, mantenuta deliberatamente, che le avrebbe permesso di capire con maggiore chiarezza dove sente davvero vive le proprie canzoni.

Il punto, per lei, non è Sanremo in sé, ma il racconto che oggi offre della musica. Un sistema che, a suo avviso, risponde a "logiche lontane dalla ricerca e dall’ascolto profondo", e che non rispecchia il suo linguaggio né la sua visione artistica. Non un attacco diretto, ma la semplice constatazione di una distanza: "Io non mi riconosco in quel tipo di narrazione", ha scritto ancora. Il suo spazio, invece, continua a essere altrove: nei palchi dei club, nei teatri, nei festival più raccolti, dove il rapporto con il pubblico è diretto e senza filtri.

La presenza all'Ariston nel 2024

Quello di Sanremo, come spiegato anche da lei stessa, è sicuramente un contesto che ha avuto modo di studiare da vicino. Nel 2024, insieme a Big Mama si esibì all'Ariston per affiancare la cantante avellinese nella serata delle cover. Un'esperienza che deve esserle bastata a capire che, per quanto allettante, quel mondo non rispecchia la sua identità artistica.