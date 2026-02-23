“La foto del vincitore di Sanremo 2026 è già stata scattata”: il retroscena svelato da Michele Bravi

La foto del vincitore di Sanremo è già stata scattata: nessun complotto, ma uno scatto realizzato mesi prima per favorire i lanci social. A svelare il retroscena è Michele Bravi che mostra il “ciocchetto di legno” usato al posto del trofeo.

La foto del vincitore di Festival di Sanremo esiste già. Ma senza complotti o accuse di Festival truccato. Si tratta semplicemente di un’esigenza organizzativa pensata allo scopo di guadagnare tempo in vista di un momento di profonda concitazione come quello rappresentato dalla proclamazione del vincitore di Sanremo. A raccontare il curioso retroscena è stato Michele Bravi, tra i Big in gara al Festival, con un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

Il video di Michele Bravi mentre posa con il “ciocchetto di legno”

Nel filmato il cantante si mostra davanti a un telone bianco mentre posa per un servizio fotografico. Il motivo? Scattare con largo anticipo la foto con il trofeo della vittoria. “Ti fanno fare la foto col premio della vittoria, prima, tipo a dicembre”, spiega il cantautore. E aggiunge un dettaglio che ha fatto sorridere i suoi fan perché svela quanto Bravi si riconosca superstizioso, almeno in tema di vittorie sanremesi: gli artisti protagonisti degli scatti possono scegliere se posare con il premio vero oppure con un semplice “ciocchetto di legno”, un oggetto successivamente photoshoppabile pensato per i più superstiziosi. “Io l’ho fatta col ciocchetto di legno”, ha confessato Bravi.

La foto con il premio scattata da tutti i protagonisti di Sanremo

In sostanza, tutti gli artisti in gara vengono fotografati mesi prima con una copia del premio. Al momento della proclamazione, l’organizzazione deve solo sostituire digitalmente il ciocchetto con il trofeo ufficiale (e l’outfit probabilmente) e pubblicare lo scatto del vincitore in tempo reale. Una strategia pensata per rispondere alle logiche dei social: azzerare i tempi tra l’annuncio sul palco dell’Ariston e la diffusione dell’immagine ufficiale. Nessuna magia dunque, ma un modo per farsi trovare pronti.

Per Bravi si tratta della terza partecipazione al Festival. In gara porterà “Prima o poi”, brano scritto con Rondine e Gianmarco Grande e prodotto insieme a Carlo Di Francesco. Nella serata delle cover Michele sarà affiancato da Fiorella Mannoia con la quale farà un omaggio a Ornella Vanoni.