La bestemmia di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023, il video sui social Dopo aver interrotto l’esibizione durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, Gianluca Grignani si è lasciato scappare una bestemmia sul palco dell’Ariston.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gianluca Grignani ha bestemmiato sul palco dell'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante in gara tra i big con la canzone Quando ti manca il fiato, dopo aver interrotto l'esibizione per problemi tecnici, si è lasciato scappare un'imprecazione che non è sfuggita agli appassionati della kermesse. "Por*o D*" è stata la frase pronunciata davanti ad Amadeus dopo essersi dimenticato di ritirare i suoi fiori. Perde altri punti al Fantasanremo, il video ora circola su Twitter:

Gianluca Grignani protagonista del Fantasanremo nella terza serata del Festival

Gianluca Grignani è uno dei protagonisti della terza serata del Festival: tra i primi ad esibirsi, ha interrotto l'esibizione per problemi tecnici. Un gesto che gli ha fatto perdere punti al Fantasanremo, precisamente -50. Nonostante ne abbia conquistati altri con altri comportamenti scritti in verde nel regolamento del gioco – tra cui la scritta No War dietro la schiena, +20 per il mic drop e +5 per gli occhiali sul palco – la bestemmia lo aggiunge nel record "più malus che bonus": paga la bestemmia con -66.6 punti malus.

La frecciatina a Blanco sul palco dell'Ariston

Dopo lo stop della sua esibizione, Grignani ha ripreso a cantare e una volta terminata la canzone presentata a Sanremo 2023, si è giustificato spiegando: "Errore mio, l'ho imparato a 50 anni. Ho chiesto al fonico di abbassare il volume e adesso non mi sento". Ha poi raggiunto Amadeus per ritirare i fiori. Le rose con Grignani sul palco sono ritornate protagoniste: il cantante in gara le ha lanciate al pubblico, un gesto che richiama quanto accaduto con Blanco che durante il suo show nella prima serata ha distrutto la scenografia a tema rose, infuriato per i problemi tecnici che non gli hanno permesso di cantare il nuovo singolo L'Isola delle rose.