I vincitori dei premi della critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla di Sanremo 2026

Fulminacci e Brancale

Fulminacci ha vinto il Premio Mia Martini della sala stampa con 26 voti su un totale di 102 votanti totali. La vincitrice del Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla, invece è Serena Brancale con la canzone "Qui con me". Il cantautore romano si è aggiudicato il premio con la sua canzone "Stupida sfortuna" con un vantaggio abbastanza netto sugli altri due artisti sul podio. A classificarsi al secondo posto è stato Ermal Meta con "Stella stellina" canzone dal forte significato simbolico. Il cantautore di origini albanesi ha conquistato 17 voti, mentre il terzo posto se l'è aggiudicato Levante con "Sei tu" che ha portato a casa 11 voti. "Stupida Sfortuna" è una canzone che racconta uno spaesamento, quello di chi si è perso dopo una storia d'amore: "Una parola che parla di paure, coincidenze, insicurezze e crescita, con la delicatezza e la leggerezza che da sempre contraddistinguono la sua scrittura".

Fulminacci vince il premio della critica Mia Martini

"Stupida Sfortuna" di Fulminacci, quindi si aggiudica questo premio, con 9 voti di differenza dal secondo classificato, ovvero Ermal Meta, uno dei favoriti della vigilia. Il Premio Mia Martini, più semplicemente noto come Premio della Critica, è un riconoscimento assegnato dalla Sala Stampa dell'Ariston. Nato nel 1982, inizialmente era un premio informale attribuito dalla stampa specializzata alla canzone e all'artista che otteneva il riscontro migliore per la qualità della canzone, da parte degli addetti ai lavori (giornalisti e critici musicali) e dall'anno successivo divenne un premio ufficiale della kermesse.

Serena Brancale ha vinto il premio Lucio Dalla

È stata Serena Brancale con "Qui con me" ad aggiudicarsi, invece, il Premio assegnato dalla sala stampa intitolata a Lucio Dalla. La cantante pugliese segue Simone Cristicchi che nel 2025 vinse con "Quando sarai piccola". Ancora una volta è una canzone dedicata a una madre ad aggiudicarsi il premio. Il riconoscimento è assegnato a partire dal 2001, e nacque "come riconoscimento informale attribuito dalla stampa composta dai giornalisti e rappresentanti delle emittenti radiofoniche e televisive private italiane".

Gli altri Premi vinti da Fulminacci: il Mei e Assomusica

Fulminacci si è anche aggiudicato – come avvenuto nel 2025 per Lucio Corsi con "Volevo essere un duro" – si era già aggiudicato il Premio MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti che ha definito il suo percorso "tra i più originali del nuovo cantautorato italiano fatto di ricerca e intelligente leggerezza e altissima qualità e ricerca sonora". Il cantautore romano ha conquistato anche il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la "Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione".