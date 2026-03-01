I brani di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: comanda “Ossessione” di Samurai Jay, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5

Ecco i brani del Festival di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: “Ossessione” di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano “Male Necessario” di Fedez e Masini e “Tu mi piaci tanto” di Sayf.

Sayf, Samurai Jay, Fedez e Masini, Sanremo 2026

È terminato da poche ore il Festival di Sanremo 2026, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone "Per sempre si". Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dei brani del Festival, è possibile osservare quali brani in gara sono riusciti a imporsi sulle altre su Spotify. Infatti, dopo la fine della competizione, "Ossessione" di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano "Male Necessario" di Fedez e Masini con 2,71 milioni e "Tu mi piaci tanto" di Sayf con 2,7 milioni. Ecco la classifica completa generale di tutti i 3o artisti in gara per ascolti su Spotify:

La classifica dei brani di Sanremo 2026 su Spotify