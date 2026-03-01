Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

I brani di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: comanda “Ossessione” di Samurai Jay, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5

Ecco i brani del Festival di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: "Ossessione" di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano "Male Necessario" di Fedez e Masini e "Tu mi piaci tanto" di Sayf.
A cura di Vincenzo Nasto
Sayf, Samurai Jay, Fedez e Masini, Sanremo 2026
Sayf, Samurai Jay, Fedez e Masini, Sanremo 2026
È terminato  da poche ore il Festival di Sanremo 2026, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone "Per sempre si". Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dei brani del Festival, è possibile osservare quali brani in gara sono riusciti a imporsi sulle altre su Spotify. Infatti, dopo la fine della competizione, "Ossessione" di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano "Male Necessario" di Fedez e Masini con 2,71 milioni e "Tu mi piaci tanto" di Sayf con 2,7 milioni. Ecco la classifica completa generale di tutti i 3o artisti in gara per ascolti su Spotify:

La classifica dei brani di Sanremo 2026 su Spotify

  1. Samurai Jay – "Ossessione": 2.786.561 stream
  2. Fedez & Masini – "Male necessario": 2.718.938 stream
  3. Sayf – "Tu mi piaci tanto": 2.707.927 stream
  4. Ditonellapiaga – "Che fastidio!": 2.564.916 stream
  5. Nayt – "Prima che": 2.509.961 stream
  6. Luchè – "Labirinto": 2.426.717 stream
  7. Fulminacci – "Stupida sfortuna": 2.255.663 stream
  8. Tommaso Paradiso – "I romantici": 2.024.741 stream
  9. Serena Brancale – "Qui con me": 2.000.051 stream
  10. Sal Da Vinci – "Per sempre sì": 1.986.144 stream
  11. Arisa – "Magica favola": 1.972.686 stream
  12. LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine": 1.856.666 stream
  13. J-Ax – "Italia Starter Pack": 1.689.294 stream
  14. Chiello – "Ti penso sempre": 1.421.582 stream
  15. Tredici Pietro – "Uomo che cade": 1.393.595 stream
  16. Bambole di Pezza – "Resta con me": 1.340.609 stream
  17. Levante – "Sei tu": 1.336.293 stream
  18. Ermal Meta – "Stella stellina": 1.314.514 stream
  19. Malika Ayane – "Animali notturni": 1.295.579 stream
  20. Dargen D'Amico – "Ai ai": 1.221.067 stream
  21. Michele Bravi – "Prima o poi": 1.217.775 stream
  22. Mara Sattei – "Le cose che non sai di me": 1.183.073 stream
  23. Elettra Lamborghini – "Voilà": 1.159.787 stream
  24. Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare": 1.125.366 stream
  25. Eddie Brock – "Avvoltoi": 1.080.382 stream
  26. Leo Gassmann – "Naturale": 956.110 stream
  27. Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta": 945.080 stream
  28. Raf – "Ora e per sempre": 824.472 stream
  29. Francesco Renga – "Il meglio di me": 790.167 stream
  30. Patty Pravo – "Opera": 558.367 stream
