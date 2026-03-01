video suggerito
I brani di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: comanda “Ossessione” di Samurai Jay, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5
Ecco i brani del Festival di Sanremo 2026 più ascoltati su Spotify: “Ossessione” di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano “Male Necessario” di Fedez e Masini e “Tu mi piaci tanto” di Sayf.
A cura di Vincenzo Nasto
È terminato da poche ore il Festival di Sanremo 2026, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con la canzone "Per sempre si". Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dei brani del Festival, è possibile osservare quali brani in gara sono riusciti a imporsi sulle altre su Spotify. Infatti, dopo la fine della competizione, "Ossessione" di Samurai Jay è in testa alla classifica con 2,78 milioni di stream, mentre subito dopo arrivano "Male Necessario" di Fedez e Masini con 2,71 milioni e "Tu mi piaci tanto" di Sayf con 2,7 milioni. Ecco la classifica completa generale di tutti i 3o artisti in gara per ascolti su Spotify:
La classifica dei brani di Sanremo 2026 su Spotify
- Samurai Jay – "Ossessione": 2.786.561 stream
- Fedez & Masini – "Male necessario": 2.718.938 stream
- Sayf – "Tu mi piaci tanto": 2.707.927 stream
- Ditonellapiaga – "Che fastidio!": 2.564.916 stream
- Nayt – "Prima che": 2.509.961 stream
- Luchè – "Labirinto": 2.426.717 stream
- Fulminacci – "Stupida sfortuna": 2.255.663 stream
- Tommaso Paradiso – "I romantici": 2.024.741 stream
- Serena Brancale – "Qui con me": 2.000.051 stream
- Sal Da Vinci – "Per sempre sì": 1.986.144 stream
- Arisa – "Magica favola": 1.972.686 stream
- LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine": 1.856.666 stream
- J-Ax – "Italia Starter Pack": 1.689.294 stream
- Chiello – "Ti penso sempre": 1.421.582 stream
- Tredici Pietro – "Uomo che cade": 1.393.595 stream
- Bambole di Pezza – "Resta con me": 1.340.609 stream
- Levante – "Sei tu": 1.336.293 stream
- Ermal Meta – "Stella stellina": 1.314.514 stream
- Malika Ayane – "Animali notturni": 1.295.579 stream
- Dargen D'Amico – "Ai ai": 1.221.067 stream
- Michele Bravi – "Prima o poi": 1.217.775 stream
- Mara Sattei – "Le cose che non sai di me": 1.183.073 stream
- Elettra Lamborghini – "Voilà": 1.159.787 stream
- Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare": 1.125.366 stream
- Eddie Brock – "Avvoltoi": 1.080.382 stream
- Leo Gassmann – "Naturale": 956.110 stream
- Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta": 945.080 stream
- Raf – "Ora e per sempre": 824.472 stream
- Francesco Renga – "Il meglio di me": 790.167 stream
- Patty Pravo – "Opera": 558.367 stream
