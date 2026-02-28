Grignani e la frecciatina a Laura Pausini sul palco di Sanremo: “Con i fiori c’è anche il numero? Così la chiamo”

Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini alla fine non si sono incontrati. La co-conduttrice ha presentato il suo nome, ma non era poi presente al momento della consegna dei fiori. Il cantante le ha lanciato una frecciatina in diretta sul palco: “C’è anche il numero? Così la chiamo”.

Gianluca Grignani e Laura Pausini, alla fine, non si sono incontrati sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante è tornato all'Ariston nella serata dei duetti per accompagnare Luchè, ma la co-conduttrice ha presentato solamente il suo nome senza poi consegnargli i fiori accanto a Carlo Conti al termine dell'esibizione. Il diretto interessato non ha perso l'occasione per lanciarle una frecciatina. Tra loro i rapporti non sono del tutto sereni: il cantate la scorsa estate l'ha diffidata accusandola di aver modificato il testo del suo brano La mia storia tra le dita senza avvisarlo.

La frecciatina di Grignani a Pausini sul palco dell'Ariston

Dopo essersi esibito insieme a Luchè con il brano Falco a Metà, Carlo Conti ha consegnato a Grignani il tradizionale bouquet di fiori. Al suo fianco, però, non c'era la co-conduttrice Laura Pausini. Al cantante non è passata inosservata questa assenza e non ha perso tempo per lanciarle una battutina piuttosto polemica: "C'è anche il numero di Laura Pausini nei fiori? Così la posso chiamare?". Il conduttore non ha assecondato la frase ma si è limitato a un sorriso e ha continuato con la gara.

Cosa è successo tra Pausini e Grignani: i loro rapporti

Tra Grignani e Pausini i rapporti non sarebbero del tutto sereni. Il motivo risale alla scorsa estate, quando è nata una polemica intorno al brano La mia storia tra le dita, che la cantante ha incluso nel suo album Io Canto 2, uscito questo febbraio. Pausini ha spiegato di aver avvertito il collega della sua intenzione, mentre lui invece sostiene il contrario. Grignani infatti ha diffidato Pausini e l'ha accusata di aver modificato il testo, stravolgendone così il senso. In più, sostiene di non essere stato informato delle modifiche che la cantante avrebbe apportato alla versione spagnola, portoghese e francese. "Questa storia inizia a essere ridicola", erano state la parole di Pausini sulla vicenda.