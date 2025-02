Giorgia glissa la domanda su Meloni a Sanremo: “Mandarle un bacio? Posso solo farlo con donne che lavorano”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella conferenza stampa che si è tenuta oggi, giovedì 13 febbraio, all'indomani della seconda serata di Sanremo, Giorgia ha glissato una domanda su Giorgia Meloni. Alla richiesta di Enrico Lucci, inviato di Striscia La Notizia, di mandare un bacio alla Premier, la cantante ha ironizzato: "Posso solo mandare baci a donne che lavorano". Per poi aggiungere, riferendosi al giornalista: "Mando un bacio a te".

La risposta di Giorgia alla domanda su Meloni

"Ma da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano", questa la risposta di Giorgia alla domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, durante la conferenza pomeridiana nella sala stampa Lucio Dalla, tenutasi in occasione della terza serata del Festival di Sanremo. L'inviato aveva chiesto alla cantante se avrebbe mandato, a ridosso di San Valentino, un bacio a Giorgia Meloni.

Il "precedente" tra Giorgia e la Premier

Nel 2022 la cantautrice, ironizzando sul discorso virale della Premier, “Io sono Giorgia”, sui social aveva pubblicato il meme: "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cogl*oni a nessuno". Oggi, nel corso dell'appuntamento con la stampa, l'artista è tornata sull'argomento, precisando: "Ripostai un meme che mi mandarono in cento e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene. Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini", ha risposto. Incalzata dall'inviato di Striscia, però, si è comunque astenuta nel mandare un bacio direttamente alla Premier.