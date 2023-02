Gino Paoli si lascia andare a Sanremo 2023 su Little Tony: “La compagna gli aveva fatto le corna” Gino Paoli, super ospite della finale di Sanremo 2023 si è lasciato andare ai ricordi con Little Tony, ricordando una sua vicenda personale: “Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna aveva fatto le corna con un paio di uomini”.

A cura di Vincenzo Nasto

Gino Paoli a Sanremo 2023

Gino Paoli, super ospite della finalissima di Sanremo 2023, è stato accolto tra gli applausi dell’Ariston. Dopo Una lunga storia d’amore, Gino Paoli si è lasciato andare ai ricordi del passato, nominando anche Little Tony e una vecchia storia di quando si erano conosciuti all’etichetta RCA. “Quando ci siamo visti la prima volta al RCA io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony".

Gino Paoli svela un racconto del passato su Little Tony

