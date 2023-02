Gino Paoli racconta “le corna” di Little Tony a Sanremo, la figlia: “Ha ferito me e i fan di papà” “Little Tony era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini”, si è sbilanciato Gino Paoli sul palco del Festival. La figlia dell’artista scomparso si sfoga in tv: “Avrebbe potuto raccontare mille altre storie, una scelta poco delicata. I fan di papà ci sono rimasti male”.

La figlia di Little Tony tuona contro Gino Paoli. Il cantautore, ospite del Festival di Sanremo 2023, ha raccontato davanti a milioni di italiani un aneddoto particolarmente privato sulla via dell’artista scomparso, che ha scatenato il malcontento della famiglia e dei fan. Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci si è lamentata pubblicamente della poca delicatezza avuta da Paoli nel raccontare i tradimenti subiti dal padre: “Sono rimasta ferita”.

Cos’ha raccontato Gino Paoli su Little Tony

Sul palco del Festival, dopo aver cantato Una lunga storia d’amore, Sapore di mare, Il cielo nella stanza in qualità di superospite, Gino Paoli si è lasciato andare ad un racconto ricco di aneddoti sulla sua carriera artistica, in parte vissuta insieme a Gianni Morandi, allora un giovane cantante al fianco dei giganti della musica italiana. “Il migliore in assoluto è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”, ha detto il cantautore a proposito del collega dell’etichetta RCA. Parole infelici che non sono affatto piaciute alla famiglia di Little Tony e che sicuramente potevano essere risparmiate.

La reazione di Cristiana Ciacci figlia di Little Tony

Chiacchiere da bar, tra amici, quelle di Gino Paoli, che forse avrebbe potuto evitare di raccontare certi aneddoti della vita del collega defunto davanti ad una platea fisica e virtuale di milioni di spettatori. “Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto”, ha commentato Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. “I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita”, ha fatto sapere ospite di Eleonora Daniele lunedì 13 febbraio. “Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”.