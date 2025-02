video suggerito

Gianni Bella colpito da un ictus nel 2010: l'omaggio a Sanremo 2025 con la sorella Marcella nella serata cover Nel corso della serata cover, Marcella Bella ha omaggiato il fratello Gianni, in prima fila, con la sua L'Emozione non ha voce. L'autore nel 2010 ha avuto un ictus che lo ha fortemente compromesso dal punto di vista motorio.

A cura di Andrea Parrella

Sanremo, Marcella Bella canta e abbraccia il fratello Gianni in platea Sanremo. Come avevamo anticipato nel pomeriggio, ad assistere alla performance di Marcella Bella nel corso della serata cover c'era anche Gianni Bella. Proprio a lui era dedicato l'omaggio che la sorella ha confezionato eseguendo L'Emozione non ha Voce accompagnato dal duo di violinisti Two Violins. Gianni Bella era seduto in prima fila e al termine della canzone Carlo Conti gli ha reso omaggio, prima che fosse proprio Marcella Bella a scendere dal palco per abbracciarlo. "Grazie Gianni di essere qua, una grande emozione", ha detto Marcella Bella. Il celebre autore è rimasto fortemente segnato da un ictus che lo ha colpito nel 2010, togliendogli la voce. "Volevo dedicare questa canzone proprio a lui. Ho sempre sognato di poterla cantare – ha aggiunto Marcella Bella al termine dell'esibizione – è uno dei pezzi più belli che Gianni abbia mai scritto. E io volevo cantarla qui a Sanremo, ed è successo".

L'omaggio a Gianni Bella a Sanremo con L'Emozione non ha voce

L'emozione non ha voce è una delle canzoni più celebri scritte da Gianni Bella, composta per Adriano Celentano oltre 25 anni fa. Gianni Bella è stato avvistato nei pressi dell'Ariston nella giornata di venerdì e, come confermato a Fanpage, sarà in platea per assistere all'esibizione di sua sorella. Da tempo Gianni Bella vive in condizioni fisiche limitate dall'ictus che lo aveva colpito nel 2010, privandolo sostanzialmente della voce, cosa che aveva spiegato al Corriere della Sera nel 2024, raccontando gli ultimi anni nei quali si è tendenzialmente ritirato a vita privata: "Vivo la malattia come una resa a quello che mi è capitato, ma sono felice e grato alla vita, sono contento di esserci ancora".

L'ictus nel 2010: "Vivo la malattia come una resa"

Marcella Bella nel corso della conferenza stampa aveva parlato proprio della scelta di portare all'Ariston L'Emozione non ha voce nella serata cover: "Farò un omaggio a mio fratello Gianni e potrebbe accadere qualcosa. Farò una canzone che ho sentita prima di chiunque altro. Ogni volta che ne scriveva una me la faceva sentire. La Gelosia, poi L'emozione non ha voce. Gli chiesi se l'avesse scritta per me, ma purtroppo non sono riuscita a corromperlo, nonostante gli dissi che non gli avrei parlato più. Sarebbe stata un'ottima canzone per Sanremo, ma sappiamo come è andata e quindi buon per lui. Venerdì canterò questa canzone e la dedicherò a lui".