Geolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival

Mancano una manciata di ore e poi conosceremo i nomi dei 30 big del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti lo annuncerà al Tg1 di domenica 30 novembre, rispettando ormai una tradizione che si ripete da diversi anni. Sul direttore artistico, al suo secondo festival consecutivo, agisce una pressione non da poco, chiamato com'è a dare seguito al trend positivo dei Sanremo degli ultimi anni e tenere viva l'attenzione che la manifestazione ha riacquisito nell'ultima decade, rispondendo contemporaneamente alle voci di una kermesse che dopo una crescita costante, rischia di accusare una battuta d'arresto fisiologico. Ed ecco che tra le indiscrezioni sul cast ne spunta una che certamente cambierebbe le carte in tavola.

Carlo Conti cerca un nome di peso per il suo ultimo Sanremo

Dagli ambienti musicali proliferano da settimane le voci di un Sanremo complesso, rallentato nella sua preparazione dagli aspetti burocratici dei mesi scorsi, tra la questione del bando del comune di Sanremo e quella più recente dell'accordo sull'aumento dei rimborsi per le case discografiche (ancora non raggiunto per via della clausola anti-Blanco di cui vi avevamo parlato). In questo scenario, Conti avrebbe lavorato in silenzio, come è nel suo stile, per provare ad accaparrarsi nomi di peso per il suo quinto – e forse ultimo – Festival di Sanremo. Ai cast ipotetici emersi nelle ultime settimane è sempre mancato quel qualcosa, un quid che fosse in grado di qualificare la prossima edizione di Sanremo già all'annuncio della lista. L'ipotesi Tiziano Ferro ventilata da molti pare naufragata, così come il ritorno di Angelina Mango a due anni dalla vittoria e dopo il provvisorio stop. Allo stesso tempo resta in bilico il ritorno di Blanco.

L'ipotesi Geolier

Serve il pepe, un nome forte, l'elemento "wow", il vincitore annunciato una volta pronunciato il suo nome al Tg1. Ecco che nelle ultime ore è tornata prepotentemente la pista Geolier, come apprende Fanpage. Nei mesi scorsi, mentre Emanuele Palumbo realizzava sold out senza precedenti, era circolata fortemente la voce di un suo ritorno all'Ariston. La fantasia era quella di un duetto in coppia con Gigi D'Alessio, per consentire a entrambi di concorrere a una vittoria a Sanremo che Geolier ha sfiorato una volta nella sua unica partecipazione del 2024 e che D'Alessio ha sognato e inseguito più volte, sin dagli anni Novanta. Le supposizioni su questo duetto sembrano poi tramontate con il passare delle settimane, a schiacciarle sono stati gli impegni di entrambi, con lo spettacolo su Canale 5 di Gigi D'Alessio e il nuovo disco di Geolier, che si prepara anche a un nuovo tour nel prossimo anno, con le tre date allo stadio Maradona di Napoli che si preannunciano epocali.

Insomma, se per molti artisti Sanremo rappresenta anche l'occasione per promuovere e popolare concerti previsti per i mesi successivi alla kermesse, il problema non sembra riguardare Geolier ed è chiaro che, nel gioco delle parti, il Sanremo di Conti avrebbe bisogno di lui più di quanto lui abbia bisogno dell'Ariston. Eppure qualcosa in queste ultime ore sembra essersi mosso e si vocifera di grandi operazioni per convincere Emanuele Palumbo a tornare a calcare quel palco dove due anni fa è stato protagonista, alimentando polemiche accese, ma uscendone di fatto vincitore, forse proprio grazie alla mancata vittoria. Chissà che il direttore artistico non stia provando a coinvolgerlo, magari ipotizzandolo anche per un ruolo da ospite, pur di poter beneficiare del suo seguito nazionale enorme.