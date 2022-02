Festival di Sanremo, Rovazzi canta “Senza pensieri”: il testo della canzone con Loredana Bertè e J-Ax Il testo di “Senza Pensieri”, la canzone di Rovazzi con J Ax e Loredana Bertè, che il cantante eseguirà questa sera durante la finale del Festival di Sanremo 2022.

Fabio Rovazzi è stato, insieme a Orietta Berti, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2022. In occasione della quinta serata, ovvero la finalissima della kermesse, tornerà sul palco dell'Ariston dalla nave Costa Toscana per cantare Senza Pensieri, una delle sue hit realizzata insieme a Loredana Bertè e J Ax. Ecco il testo della canzone che canta questa sera a Sanremo.

Il testo di Senza Pensieri

Nella testa ho un buco nero

Spendo soldi per sentirmi più leggero

Nuovo show spettacolare

Su un'isola di plastica in mezzo al mareFaccio mille foto mai vestito uguale

In 15 secondi ci si può annoiare

Non mi ricordo più che cosa devo fare

Ci sto prendendo gusto col dimenticareSenza problemi, senza pensieri

L'insalatina per restare leggeri

Senza problemi, senza pensieri

La posto oggi ma è una foto di ieriTravolti dallo stress: delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà, non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume, per il riscaldamento globaleOh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na na

Oh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na naSenza pensieri, nessuno vuole problemi

Solo fake new e clickbaiting, baby

Laureata con 110, brava

Ma mandami foto dei piedi e sorridoSotto sedativo, acquisto compulsivo

Roba che non serve ma voglio per primo

Per fare il figo dovrei chiedere un fido

Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivoSenza problemi, senza pensieri

Come i vecchietti a esaminare cantieri

Senza problemi, senza pensieri

Abbiamo terra piatta e cieli sereniTravolti dallo stress: delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà, non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na na

Oh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na naNon pensare, non pensare, non pensare, lascia stare

Ti fa male, ti fa male, ti fa male

Dico sì ma non so più chi sono

La gente mi parla ma capisco soloOh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na na

Oh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na naOh na na na na na na na, oh na na na na na

Oh na na na na na na na na na

La collaborazione con Loredana Bertè e J-Ax

A proposito di tormentoni, le due collaborazioni vanno proprio in quel senso. Loredana Bertè, infatti, lo scorso anno fu protagonista dell'estate grazie ai Boomdabash con cui cantò in "Non ti dico no", tormentone del 2018, mentre questa estate 2019 è stata caratterizzata dal ritorno di J-Ax che con "Ostia Lido" ha messo a segno un singolo vincente, tra i più passati dalle radio italiane e nelle posizioni alte della classifica FIMI dei singoli. Fabio Rovazzi ha pubblicato, in questi anni, successi come "Volare" con Gianni Morandi nel 2017, "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante", entrambi del 2016.