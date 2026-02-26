Come votare nella terza serata di Sanremo 2026: i codici dei cantanti per il televoto

Il televoto sarà protagonista anche della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in scena stasera, 26 febbraio 2026. Ecco i codici degli 15 artisti che si esibiranno stasera all’Ariston e come votarli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche stasera sarà il pubblico a valutare le esibizioni dei Big in gara e a decidere chi piazzare ai piani alti della classifica. La terza serata del Festival di Sanremo 2026, in scena stasera giovedì 26 febbraio al Teatro Ariston, vedrà gli altri 15 artisti che non si sono esibiti ieri sera, protagonisti. A votare per loro sarà il pubblico attraverso il televoto. La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione. Il restante 50% spetta alla Giuria delle Radio.

I telespettatori o tutti coloro che intendono votare per il loro cantante preferito potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice a 2 cifre, che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco, tramite SMS o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso

I codici per votare i cantanti nella seconda serata del Festival

I codici assegnanti ai cantanti della terza serata del Festival di Sanremo seguiranno l'ordine di uscita degli stessi sul palco. Per esprimere la propria preferenza, basterà indicare il numero associato all'artista. Di seguito la lista dei 15 Big che si esibiscono stasera e i rispettivi codici:

Leggi anche Tutti i look della terza serata di Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre 01 Leo Gassmann 02 Malika Ayane 03 Sal Da Vinci 04 Tredici Pietro 05 Raf 06 Francesco Renga 07 Eddie Brock 08 Serena Brancale 09 Samurai Jay 10 Arisa 11 Michele Bravi 12 Luchè 13 Mara Sattei 14 Sayf 15

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per votare usufruendo di chiamata da rete fissa, bisogna comporre il numero 894.001, e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifre corrispondente all'artista preferito.

Come televotare tramite SMS

È possibile votare anche tramite SMS. Per prima cosa, sarà necessario abilitare il servizio di televoto presso il proprio operatore telefonico di riferimento. Poi basterà inviare un SMS con il codice televoto assegnato al Big in gara, e inviarlo al seguente numero: 475.475.1.

I costi e quanti voti si possono esprimere

Sia chiamate che messaggi hanno dei costi associati al televoto. Se si opta per il numero telefonico fisso (894.001) il costo sarà di Euro 0,51 IVA inclusa, in caso di voto valido.

Il costo di ogni messaggio SMS,con voto valido, sarà addebitata all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) la cifra Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto: non ci sarà alcun addebito per le chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Quanto pesa il televoto della terza serata sulla classifica finale

Come successo ieri sera, la terza serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà altri 15 Big esibirsi sul palco dell'Ariston. Le canzoni verranno votate dal pubblico, attraverso il televoto, e dalla giuria delle radio, entrambe con un peso percentuale del 50% sul risultato.

Chi voterà per la finale Nuove Proposte

Questa sera inoltre andrà in scena anche la finale Nuove Proposte. Soltanto uno tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove sarà proclamato vincitore della categoria. Alla votazione parteciperanno il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web e giuria delle radio.