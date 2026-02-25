Come votare nella seconda serata di Sanremo 2026: i codici dei cantanti per il televoto

Stando al regolamento stilato per il Festival di Sanremo, a partire dalla seconda serata entra in gioco anche il televoto. Gli spettatori, quindi, potranno esprimere le loro preferenze attraverso i codici e una specifica modalità.

Dalla seconda serata di Sanremo 2026 entra in gioco il televoto. I telespettatori, quindi, potranno esprimere le loro preferenze e potranno farlo seguendo delle modalità chiarite nel regolamento del Festival. Di seguito sono riportate le informazioni ufficiali sui codici e sull'influenza del televoto sulla classifica.

I codici per votare i cantanti nella seconda serata del Festival

I codici assegnati ai cantanti in queste seconda serata di Sanremo, seguiranno, semplicemente l'ordine di uscita degli artisti sul palco, come sarà ricordato anche da Carlo Conti. Per esprimere la propria preferenza, quindi, basterà indicare il codice associato all'artista scelto. Di seguito, quindi, la lista dei cantanti e dei codici per il televoto:

Bambole di Pezza Chiello Dargen D'Amico Ditonellapiaga Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Ermal Meta Fedez e Masini Fulminacci J-Ax LDA e Aka7even Levante Nayt Patty Pravo Tommaso Paradiso

Come votare telefonando al numero ufficiale

Per votare usufruendo di una chiamata da rete fissa, è possibile comporre i numeri ufficiali del televoto e digitare sulla tastiera il codice a 2 cifre corrispondente all'artista scelto. Il numeri da comporre è il seguente: 894.001 da fisso.

Come televotare tramite SMS

Oltre alla possibilità di votare da rete fissa, c'è ovviamente quella di votare tramite SMS. Per prima cosa sarà necessario abilitare il servizio di televoto presso il proprio operatore telefonico di riferimento, dopodiché basterà inviare un SMS con il solo codice televoto al seguente numero: 475.475.1

I costi e quanti voti si possono esprimere

Come è noto, sia chiamate che messaggi hanno dei costi associati al televoto. Se si opta per il numero telefonico fisso (894.001) il costo sarà di Euro 0,51 IVA inclusa in caso di voto valido. Non ci sarà nessun addebito, invece, per le chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto. Per quanto riguarda gli SMS, il costo di ogni messaggio ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb Mobile, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile, ho.mobile, Optima e Daily Telecom Mobile.

Quanto pesa il televoto della seconda serata sulla classifica finale

Nella seconda serata i telespettatori non saranno i soli a votare, ci sarà anche la Giuria delle Radio. Il peso delle loro votazioni, in questo caso, è del 50% che servirà a non modificare il risultato della classifica finale di sabato, con la quale saranno decretati i primi cinque finalisti, tra cui poi ci sarà il vincitore del Festival.