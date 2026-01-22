Come vincere i biglietti gratis per Sanremo 2026: il concorso destinato ai giovani

“Un giovane abbonato a Sanremo 2026” è l’iniziativa Rai che metterà a disposizione di 5 ragazzi, tra i 17 e i 26 anni, di poter vivere gratuitamente l’esperienza dell’Ariston di Sanremo il prossimo 25 febbraio. Qui i criteri di partecipazione e come fare per avere biglietti gratis.

Festival di Sanremo, via LaPresse

Si chiama "Un giovane abbonato a Sanremo 2026" l'iniziativa promossa da Rai che potrebbe dare l'opportunità a ragazzi, dai 16 ai 26 anni di potersi sedere gratuitamente tra le sedie rosse del teatro Ariston della città ligure. L'iniziativa riguarderà solo uno dei 4 giorni del Festival di Sanremo 2026 che andrà in onda tra il 24 e il 28 febbraio. Una strategia della televisione pubblica che permetterebbe l'ampliamento di una fetta di pubblico, in quella fascia d'età, con requisiti minimi. Il concorso apertosi lo scorso 22 dicembre permetterà ai vincitori di poter vivere gratuitamente l'esperienza della seconda serata del Festival di Sanremo, il 25 febbraio. Ma i termini per presentare la propria candidatura scadranno a breve: il prossimo 25 gennaio 2026. Per chi non riuscisse a vincere il concorso, continua la vendita ufficiale dei biglietti, cominciata lo scorso 15 gennaio e che attraverso sorteggi e click day, darà la possibilità di acquistare biglietti in platea e galleria.

Chi può partecipare al concorso per Sanremo 2026

Come recita il concorso pubblicato sul sito Canone.rai.it, bisognerà rispettare pochi criteri, volti a premiare i più giovani rappresentati delle famiglie italiane. Infatti, per poter partecipare al concorso bisognerà essere nati tra il 2000 e il 2009, coprendo una fascia d'età tra i 17 e i 26 anni. Ma soprattutto bisognorà essere un abbonato Rai in regola con il pagamento del canone: oppure essere figli o nipoti residenti nello stesso nucleo familiare di un abbonato Rai.

Come funziona e cosa fare per avere i biglietti gratis

Nel regolamento è possibile osservare i vari passaggi da finalizzare per poter partecipare al concorso. Non sarà necessario compilare form complessi ma inviare solo una mail, con i propri dati, all'indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it. Tra le informazioni da comunicare non solo le proprie generalità, ma anche i dati dell'abbonamento al canone proprio o dell'intestatario, insieme al suo codice fiscale. Tutto ciò dovrà essere inviato non oltre il 25 gennaio 2026, giorno in cui scadrà il concorso, mentre il 5 febbraio verranno assegnati i premi mediante sorteggio. Saranno in 5 a essere selezionati come vincitori dell'iniziativa "Un giovane abbonato a Sanremo 2026".