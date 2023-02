Chi sono Takagi e Ketra, i producer di Roma-Bangkok ospiti a Sanremo 2023 Chi sono i producer Takagi e Ketra che si esibiranno come ospiti a Sanremo 2023 con un medley composto da Roma Bangkok, Una volta ancora, Bubble e Panico.

Takagi e Ketra a Sanremo 2023

Takagi e Ketra saranno i due ospiti del Festival di Sanremo 2023, che dopo Salmo, Fedez e Gué, si esibiranno sul palco della Costa Smeralda. Alessandro Merli e Fabio Clemente, i veri nomi del duo di producer che hanno firmato alcune delle hit italiane più importanti, si esibiranno con un medley composto da: Roma Bangkok, Una volta ancora, Bubble e Panico. Proprio Panico rappresenta l'ultima hit del duo, una base per l'album Sirio di un concorrente in gara al Festival di Sanremo 2023: Lazza. Ma scopriamo chi sono Takagi e Ketra.

Chi sono Takagi e Ketra, i producer di Roma Bangkok

Dopo due carriere soliste, che hanno portato Takagi a far parte del gruppo pop italiano Gemelli Diversi, mentre Ketra fa ancora parte del gruppo raeggae salentino Boomdabash, Takagi e Ketra confezionano il primo brano insieme nel 2014: si tratta del brano vincitore del Sanremo Giovani Nu juorno buono di Rocco Hunt. Saranno però gli anni successivi a dare il maggior lustro alla coppia, soprattutto con l'episodio pop Roma-Bangkok del duo Baby K-Giusy Ferreri. La canzone verrà certificato triplo disco di diamante, con oltre 500mila copie vendute.

Le collaborazioni con J-Ax e Fedez in Vorrei ma non posto e Assenzio

Takagi e Ketra diventano anche produttori della coppia J-Ax e Fedez, soprattutto nel primo disco Comunisti col rolex: all'interno si trovano Vorrei ma non posto e Assenzio con Stash e Levante, che registrano oltre 90 milioni di stream su Spotify. Fino al 2017, lavorano con Fabri Fibra, Calcutta, Laura Pausini, Mika, Jake La Furia, Marracash, Briga, Federica Abbate, Alborosie, ma soprattutto il tormentone estivo L’esercito del selfie, in cui compare per la prima volta il loro nome, insieme a quelli di Lorenzo Fragola e Arisa. Il 2017 è anche il ritorno al Festival di Sanremo con Fa talmente male, portata sul palco da Giusy Ferreri.

Un 2022 da hit con Chiagne e Panico

Negli ultimi anni, Takagi e Ketra sono rimasti sulla cresta dell'onda con Amore e capoeira, la collaborazione internazionale tra Giusy Ferreri e il cantante giamaicano Sean Kingston, seguito nel 2021 da Venere e Marte con Marco Mengoni e Frah Quintale. Ma il 2022 è il ritorno da protagonista estivi con Bubble insieme a Salmo e tha sup, ma soprattutto Chiagne e Panico, nei dischi di Geolier e Lazza. Stasera saliranno sul palco di Sanremo 2023 con un medley composto da Roma Bangkok, Una volta ancora, Bubble e Panico.