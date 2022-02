Chi sono gli artisti del Festival di Sanremo 2022 preferiti dai Vip La prima serata del Festival di Sanremo 2022 ha regalato tantissime emozioni: i Vip hanno commentato sui social e diffuso le loro preferenze. Tra i diversi artisti chi ha colpito di più è il duo composto da Blanco e Mahmood.

A cura di Gaia Martino

È partito ieri, martedì 1 febbraio, il Festival di Sanremo 2022 ed ha tenuto incollati milioni di italiani al piccolo schermo. Una partenza col botto per il Festival di Amadeus che ha raggiunto oltre 10 milioni di spettatori e il 52.2% di share. Tra l'esibizione di Achille Lauro che ha aperto le danze inscenando un battesimo sul Palco dell'Ariston, i ‘brividi' suscitati da Blanco e Mahmood e le lacrime di Damiano David, la prima serata ha scatenato tutti gli utenti social che si sono divertiti a diffondere le loro preferenze con tweet e Instagram stories. Tra questi anche tantissimi Vip.

Blanco e Mahmood conquistano i Vip

Diversi Vip del mondo dello spettacolo e dei social hanno commentato tra Instagram e Twitter il Festival di Sanremo 2022 che ieri sera è andato in scena con la prima puntata. Ha regalato esibizioni, intrattenimento e tantissime emozioni. Blanco e Mahmood hanno conquistato gran parte dei telespettatori italiani e sono tra gli artisti più ascoltati e condivisi dai personaggi famosi come Belen Rodriguez, Tommaso Zorzi, Elodie e Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina li vede già sul podio: "Okay, hanno già vinto loro?".

Anche Vanessa Incontrada che scrive sui social: "Ho i brividi" e Valentina Ferragni tifano per il duo. "Ciaone! In loop da stanotte, Brividi!" ha scritto l'influencer. Giulia De Lellis questa mattina come buongiorno ai suoi follower ha regalato proprio lo screen del suo Spotify: in ascolto c'è Brividi di Blanco e Mahmood.

Anche Gianni Morandi tra i preferiti

Anche Claudia Lagona, in arte Levante, su Instagram ha reso pubblica la sua preferenza: ha confessato che a Sanremo 2022 fa il tifo per Gianni Morandi. "Sei un figo, anni che si emoziona. Faccio il tifo per te" il commento. Lo stesso pensiero è di Paola Perego che con un tweet ha detto la sua: "N1 come sempre". Il preferito di Chiara Ferragni è invece Michele Bravi, quello di Aurora Ramazzotti Rkomi.