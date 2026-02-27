Chi sono Galeffi, Fudasca & Band a Sanremo 2026 con Tredici Pietro

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 Tredici Pietro si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano “Vita” del padre Gianni Morandi. Aaccompagnarlo ci saranno il cantautore Galeffi, nome d’arte di Marco Cantagalli, e Fudasca, il producer romano di cui il vero nome è Simone Euleteri.

Fudasca e Galeffi, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti, Tredici Pietro si esibirà sul palco dell'Ariston con il brano "Vita" del padre Gianni Morandi. La canzone è una pietra miliare della discografia italiana, inclusa originariamente nel progetto congiunto con Lucio Dalla, l'album "Dalla/Morandi" pubblicato nel 1988. Un invito a guardare al futuro con ottimismo, anche dopo aver affrontato difficoltà nel proprio cammino: un brano che si inserisce nel quadro narrativo di di "Uomo che cade". Ad accompagnarlo ci saranno il cantautore Galeffi, nome d'arte di Marco Cantagalli, e Fudasca, il producer romano di cui il vero nome è Simone Euleteri.

Chi è Galeffi

Galeffi, nome d'arte del cantautore Marco Cantagalli, è nato a Roma nel 1991. Sul palco dell'Ariston accompagnerà Tredici Pietro nel duetto originariamente interpretato da Lucio Dalla e Gianni Morandi: ""Vita". Galeffi ha esordito nel 2017 con l'album "Scudetto" in cui sono inclusi i brani "Occhiaie" e "Tazze di te". (Qui l'intervista di Fanpage.it). Successivamente ha pubblicato "Settebello" nel 2020 mentre il suo ultimo progetto è "Belvedere" del 2022.

Chi è Fudasca

Fudasca, il producer romano di cui il vero nome è Simone Euleteri, invece ha curato il riarrangiamento di "Vita", il brano di Gianni Morandi con Lucio Dalla, per adattarla all'esibizione cover di Tredici Pietro. Nel nostro Paese ha collaborato con nomi di spicco dell'urban e del cantautorato come Mecna, Willie Peyote e Massimo Pericolo. Il legame artistico con Tredici Pietro ha peraltro radici ben salde: nel novembre 2021, Fudasca ha pubblicato il fortunato singolo "Lentiggini", che vedeva la partecipazione proprio di Tredici Pietro e del cantautore Alfa. Fudasca è anche produttore di "La Fretta", un brano che vede la partecipazione dello stesso Tredici Pietro e la collaborazione autoriale dello stesso Galeffi. Il brano è stato successivamente incluso nella riedizione deluxe dell'album del rapper, intitolata "Non guardare + giù".