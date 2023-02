Chi sono Federico Mercuri e Giordano Cremona, il duo Merk & Kremont a Sanremo 2023 Ecco chi sono Merk&Kremont, il duo formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, figlio del comico Raul. I dj si esibiranno con Paola e Chiara a Sanremo 2023.

Ecco chi sono Merk & Kremont, il duo dj milanese composto da Federico Mercuri e Giordano Cremona, formatosi nel 2011, che sale sul palco di Sanremo 2023 il 10 febbraio nella serata cover. I dj accompagneranno la performance del duo Paola e Chiara, che si esibiranno con un medley dei loro brani più famosi. Giordano Cremona è anche il figlio del famoso comico Raul Cremona, mentre Eddy Veerus, frontman del gruppo il Pagante, è suo cugino. Insieme hanno prodotto "Siamo l'inter", un brano celebrativo per la vittoria dello scudetto della squadra di Milano.

Chi sono Merk&Kremont, il duo di dj milanese

Il duo milanese composto da Federico Mercuri e Giordano Cremona si forma nel 2011 a Milano e sin dai primi, riesce a collezionare contatti e endorsement con alcuni dei più grandi dj internazionali, anche grazie ad alcuni remix di successo: da "Without you" di Avici a "Home we'll go" di Steve Aoki e Walk of the Heart, fino "Feet on the Ground" di Nicky Romero e Anouk. Negli anni, accumulano anche successi inediti come "Sad Story (Out Of Luck)" con cui hanno vinto il primo disco di platino nel 2017 e "Hands Up" con i DNCE, con cui hanno vinto il secondo disco di platino nel 2018. In quell'anno firmano anche un contratto con la sezione Italia di Universal, che gli permette anche di partecipare a progetti come "Wallah", la hit di Ghali prodotta proprio dal duo milanese. Nel frattempo, il loro nome è arrivato anche nelle line-up di festival internazionali, che li ha portati a suonare in Arabia Saudita, Indonesia, Cina, Giappone, Birmania, Hong Kong e Tunisia.

Merk&Kremont a Sanremo 2023 con Paola e Chiara nella serata dei duetti

Adesso Merk&Kremont arriva al Festival di Sanremo, il prossimo 10 febbraio, e si esibiscono con un duo tra i più attesi del pubblico sanremese: Paola e Chiara. La coppia di sorelle Iezzi porterà sul palco una rivisitazione dance dei loro brani del passato, un medley che propone un viaggio tra le canzoni del duo scioltosi 10 anni fa e che ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 18 anni fa.

