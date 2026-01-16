Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti: La volta buona in onda dalla città dei fiori

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel sempre complicato tetris del day time Rai, soprattutto quello rimodulato in vista della settimana del Festival, la decisione di portare La volta buona a Sanremo per l’intera durata della kermesse fotografa chiaramente il momento favorevole vissuto dal programma di Caterina Balivo.

La volta buona, in onda su Rai1 nello slot del primo pomeriggio, si è ormai guadagnata una stabilità che fino a qualche mese fa non appariva affatto scontata. In una fascia storicamente insidiosa, presidiata da una concorrenza feroce come le soap e dallo zoccolo duro rappresentato da Uomini e Donne, il programma è riuscito a crescere settimana dopo settimana, fidelizzando il pubblico e stabilizzando risultati che oggi parlano chiaro. Gli ultimi dati – con oltre 1,6 milioni di spettatori e share compreso tra il 14% e il 18% nella seconda parte – raccontano un andamento solido e hanno permesso a Balivo di ottenere la fiducia necessaria per imporsi come uno dei riferimenti del palinsesto pomeridiano, a breve anche in chiave sanremese.

Perché La volta buona sbarca a Sanremo

È probabilmente alla luce di questi numeri che va letta la scelta, anticipata da Hit su Affaritaliani.it, di far “traslocare” lo studio de La volta buona proprio a Sanremo durante la settimana del Festival, dal 23 al 28 febbraio. Il format sarà infatti l’unico programma quotidiano del day time Rai a raccontare la manifestazione direttamente dalla città dei fiori, grazie a un accordo tra Rai e Siae attualmente in fase di perfezionamento e che dovrebbe non riguardare esclusivamente il programma condotto da Balivo.

La volta buona verso la riconferma

Caterina Balivo avrà così la possibilità di raccontare e commentare la 76esima edizione del Festival, quest’anno guidata da Carlo Conti insieme alla co-conduttrice Laura Pausini, e di rafforzare ancor di più il legame con il pubblico conquistato in questi mesi di messa in onda. Sarà l’unico programma del daytime Rai a farlo direttamente dalla città che ospita la kermesse.

In uno scenario come questo, non sorprende che si parli già di una possibile riconferma nella prossima stagione televisiva. Le decisioni sui palinsesti sono ancora lontane, ma quando un programma cresce negli ascolti, fidelizza il pubblico e dimostra di saper reggere una vetrina impegnativa come quella sanremese, le condizioni per una conferma diventano evidenti. Per Caterina Balivo si tratterebbe della comprensibile valorizzazione del lavoro fatto e dei risultati raggiunti all’interno di uno slot che, sulla carta, appariva inespugnabile.