Caso Fedez a Sanremo, Coletta si arrabbia in conferenza: “Non mi dimetto, non potevo prevederlo” Stefano Coletta, direttore di Rai1, perde le staffe in conferenza stampa in seguito al caso Fedez e alla richiesta di dimissioni arrivata da FDI: “Non potevo prevedere quanto accaduto in diretta, non civile parlare di omesso controllo”.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso della conferenza stampa che precede la finale di Sanremo 2023, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha perso le staffe di fronte alle domande nate a partire dal caso Fedez e dalla richiesta di dimissioni avanzata da Fratelli d’Italia. “Solo nell'imminenza della messa in onda abbiamo saputo che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era stato consegnato da giorni, rifiutandosi di consegnare il nuovo”, precisa Coletta spiegando che Fedez si sarebbe rifiutato di anticipare quanto avrebbe detto sul palco.

Coletta: “Non sapevo che Fedez avrebbe strappato la foto di un viceministro”

Coletta precisa di non avere saputo, se non durante la diretta, che Fedez avrebbe strappato la foto del viceministro Bignami: “Noi controlliamo tutti i testi, anche quello dei segmenti minori, ma non abbiamo avuto in consegna nessun testo. Abbiamo ricevuto tutti i testi degli altri performer, solo Fedez ha cambiato. L'indicazione per tutti era di non fare mai riferimenti politici, seppure non ci fosse una par condicio nazionale, ci sono elezioni regionali. Motivi per cui mi sono fortemente dissociato fin dall'inizio dall'azione di Fedez. Non ero a conoscenza che avrebbe strappato la foto di un vicemininistro”.

Coletta: “Le dimissioni? Non è civile parlare di omesso controllo”

Il direttore si inalbera quando gli si chiede di rispondere alla richiesta di dimissioni arrivata da parte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia: “Se io mi devo dimettere per ogni dichiarazione che un artista fa in diretta, allora dovrei dimettermi ogni giorno. Bisogna stare attenti a usare l'idea dell'omesso controllo, perché può portare a una visione che non è civile. Lavoriamo tante ore al giorno, ma ciò che avviene in diretta non è controllabile. Lo ribadisco: non posso rispondere alla stregua di ciò che avviene su un palco. La diretta non è prevedibile, soprattutto se è legata ad artisti. Di fronte al 70% di share, un dato incredibile, si sta parlando solo di questo”.