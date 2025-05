Blackout a Cannes, manca la corrente a poche ore dalla premiazione: proiezioni interrotte, si ipotizza atto doloso

video suggerito

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di sabato 24 maggio. Si ipotizza atto doloso, le autorità indagano. Cosa sta succedendo.

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di sabato 24 maggio. Anche altre città colpite, come Nizza, Mandelieu e Antibes. Cosa sta succedendo.

Blackout a Cannes: si ipotizza atto doloso

Secondo la gendarmeria delle Alpi Francesi contattata da France 3 l'interruzione di corrente sarebbe un atto non occasionale, ma volontario, ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var). Esperti tecnici di polizia criminale sono sul posto e stanno indagando su quanto successo.

Proiezioni interrotte e gente in strada: cosa sta succedendo

I giornalisti sul posto parlando di un'interruzione dell'energia elettrica e documentano con foto la gente in strada in attesa di un ripristino. Chi era in sala a vedere alcune proiezioni riporta di essere stato invitato a uscire a causa della sospensione forzata delle visioni. "Hanno annunciato il blackout generale in tutti i cinema del complesso. Dopo 10 minuti, hanno chiesto l'evacuazione delle sale. Da allora, tutto il pubblico è rimasto ad aspettare fuori", ha raccontato il giornalista Alexandre Carini al Var-Matin.

"Blackout generale nella città di Cannes . Nei negozi, nei ristoranti e nelle case non c'è elettricità. Si è verificato un piccolo blackout al Palais (dove stasera verrà consegnata la Palma D'Oro, ndr) ed è stato necessario avviare i generatori". Il collegamento alla situazione spagnola di un mese fa è immediato: "La Rue d'Antibes, la principale via dello shopping della città, sta vivendo una situazione simile a quella verificatasi in Spagna tre settimane fa, con la gente in strada".

La cerimonia di premiazione prevista oggi: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dall'EFE, un portavoce della prefettura ha spiegato che il blackout "riguarda tutta la parte occidentale", al confine con l'Italia, e ha specificato che "le cause sono ancora sconosciute". Per il momento, se l'interruzione dovesse persistere, la cerimonia di chiusura avrà comunque luogo questa sera, assicura l'ufficio stampa del Festival, poiché il Palais des Festivals dipende dalle proprie fonti di energia. Il gala di chiusura resta confermato per le 18:40.