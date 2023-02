Sanremo terza serata: Amadeus apre in diretta Instagram e sbaglia, Fiorello lo deride nei commenti Amadeus ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, in diretta su Instagram: immediati i commenti social, tra questi anche quelli di Fiorello e Chiara Ferragni. Il direttore artistico non aveva interrotto la diretta una volta iniziata la serata.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amadeus ha dato inizio alle danze della terza serata del Festival di Sanremo 2023 con una diretta Instagram. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha fatto la sua discesa sulle scale dell'Ariston con il cellulare tra le mani: era in diretta con il suo milione di followers. Tra i numerosi commenti ricevuti anche quelli di Chiara Ferragni che nella prima serata gli ha creato l'account, poi la valanga di messaggi di Fiorello tra scherzi e insulti: Amadeus non aveva spento la diretta una volta iniziata la serata su Rai Uno.

I commenti di Fiorello e Chiara Ferragni per Amadeus

Amadeus è entrato in scena sul palco dell'Ariston con il suo smartphone tra le mani: il direttore artistico del Festival, alle prime armi con Instagram, dopo essere salito sul palco in diretta social, non ha interrotto la diretta una volta iniziata la terza serata del Festival. Sono così iniziati ad arrivare numerosi commenti, tra cui quelli di Chiara Ferragni che ha scritto "Sabato facciamo lezioni di diretta", dell'account del Fantasanremo: "Sto morendo". Non poteva mancare Fiorello che in pochi minuti ha commentato con numerosi messaggi: "Non l'ha mica spento", "Min*hia di mareeeee", "Ma ti sentiii", "Sisi i codici di sta minc*iaaa", "Chiara è quella con i capelli chiari, Paola quella con i capelli Paoli". Poi ancora "Coggiunazzu", le parole del comico e conduttore di Viva Rai2.

Paola e Chiara le prime ad esibirsi nella terza serata del Festival

Le quattordicesime nella classifica provvisoria del Festival si sono esibite per prime nella terza serata di Sanremo 2023: Paola e Chiara hanno cantato per la seconda volta la loro canzone, Furore, accompagnate ancora una volta da una coreografia. Non solo una cosa rara per le esibizioni della kermesse, ma anche punti bonus per gli amanti del Fantasanremo.