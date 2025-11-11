Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Al via il TotoFestival, il nuovo gioco del FantaSanremo, come funziona: le iscrizioni e le regole

Arriva il TotoFestival, una nuova sezione del Fantasanremo ideata dagli organizzatori per provare ad indovinare chi salirà sul palco dell’Ariston durante la prossima edizion, in attesa dell’iconico annuncio di Carlo Conti al Tg. Ecco come partecipare.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

A distanza di qualche mese dall'inizio del Festival, anche il Fantasanremo si prepara ad accogliere la prossima edizione e lo fa attraverso una nuova sezione del gioco, che prende il nome di TotoFestival. È il nuovo gioco per ipotizzare da chi sarà formato il cast della kermesse, in attesa dell'annuncio di Carlo Conti al Tg1. Nel frattempo, anche per il Fantasanremo non mancheranno novità, poiché gli organizzatori stanno pensando di introdurre un tributo ad alcuni personaggi che hanno fatto la storia del Festival come Pippo Baudo e Peppe Vessicchio, scomparsi quest'anno.

Cos’è il Totofestival e come iscriversi

Prendere parte al Totofestival è piuttosto semplice. Basterà, infatti, accedere al sito dedicato, oppure accedervi tramite app. Il gioco, in attesa del nuovo regolamento del Fantasanremo, consiste nell'individuare chi calcherà il palco dell'Ariston. Sarà una vera e propria sfida tra coloro che Sanremo lo amano da sempre e il gioco invoglia il pubblico ad immedesimarsi nel direttore artistico e immaginare i nomi di chi potrebbe esibirsi sul palco dell'Ariston. Dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, fino a qualche nome che già circola da un po', basterà individuare i cantanti che quest'anno potrebbero contendersi la vittoria del Festival della canzone italiana.

Quali sono le regole: come funziona

Come per tutte le sezioni, anche in questo caso ci sono delle regole da seguire. Dopo essere entrati nella sezione Totofaestival, sarà necessario compilare la propria scheda con cinque artisti da pescare dalla lista predefinita, ma è possibile introdurre anche chi non è presente nella lista. Per questa nuova sezione non è previsto un vero e proprio premio, sicuramente meno iconico della Gloria Eterna pensata per il Fantasanremo, ma senza dubbio ci si potrà vantare per la capacità di aver scoperto le scelte di Conti. Se i pronostici saranno giusti o meno, toccherà aspettare il 23 o il 30 novembre, quando il direttore artistico farà il suo solenne annuncio al Tg1.

Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
Immagine
GRANDE
FRATELLO
Nessun eliminato nella puntata del 10 novembre, chi sono i concorrenti in nomination
Valentina Piscopo lascia Domenico D'Alterio, la reazione di lui: "Ho fatto di tutto per allontanare Benedetta"
Anita Mazzotta incontra il compagno della madre, lui: "Sei mia figlia, mi prenderò io cura di te"
Come sta Giulia Soponariu dopo il malore: visitata dal medico, ha avuto un calo di pressione
Scatta il bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe, lei: "Mamma ti ha approvato"
Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello perché al reality di Canale 5 serviva "un'opinionista" Ilaria Costabile
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views