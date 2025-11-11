Al via il TotoFestival, il nuovo gioco del FantaSanremo, come funziona: le iscrizioni e le regole

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A distanza di qualche mese dall'inizio del Festival, anche il Fantasanremo si prepara ad accogliere la prossima edizione e lo fa attraverso una nuova sezione del gioco, che prende il nome di TotoFestival. È il nuovo gioco per ipotizzare da chi sarà formato il cast della kermesse, in attesa dell'annuncio di Carlo Conti al Tg1. Nel frattempo, anche per il Fantasanremo non mancheranno novità, poiché gli organizzatori stanno pensando di introdurre un tributo ad alcuni personaggi che hanno fatto la storia del Festival come Pippo Baudo e Peppe Vessicchio, scomparsi quest'anno.

Cos’è il Totofestival e come iscriversi

Prendere parte al Totofestival è piuttosto semplice. Basterà, infatti, accedere al sito dedicato, oppure accedervi tramite app. Il gioco, in attesa del nuovo regolamento del Fantasanremo, consiste nell'individuare chi calcherà il palco dell'Ariston. Sarà una vera e propria sfida tra coloro che Sanremo lo amano da sempre e il gioco invoglia il pubblico ad immedesimarsi nel direttore artistico e immaginare i nomi di chi potrebbe esibirsi sul palco dell'Ariston. Dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, fino a qualche nome che già circola da un po', basterà individuare i cantanti che quest'anno potrebbero contendersi la vittoria del Festival della canzone italiana.

Quali sono le regole: come funziona

Come per tutte le sezioni, anche in questo caso ci sono delle regole da seguire. Dopo essere entrati nella sezione Totofaestival, sarà necessario compilare la propria scheda con cinque artisti da pescare dalla lista predefinita, ma è possibile introdurre anche chi non è presente nella lista. Per questa nuova sezione non è previsto un vero e proprio premio, sicuramente meno iconico della Gloria Eterna pensata per il Fantasanremo, ma senza dubbio ci si potrà vantare per la capacità di aver scoperto le scelte di Conti. Se i pronostici saranno giusti o meno, toccherà aspettare il 23 o il 30 novembre, quando il direttore artistico farà il suo solenne annuncio al Tg1.