“A Sanremo 2025 sesso nei camerini”, la versione di Willie Peyote: “A me piace farlo dopo aver cantato”

A cura di Sara Leombruno

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso esattamente una settimana fa, ma il chiacchiericcio tipico del Festival continua anche nei giorni successivi alla serata finale. In particolare, una delle voci più consistenti riguardava il fatto che alcuni cantanti in gara, nella seconda serata di mercoledì 12 febbraio, avessero fatto sesso nei camerini, tra un'esibizione e l'altra. Willie Peyote, che quella sera si è esibito per ultimo, ha dato la sua versione dei fatti a Geppi Cucciari a Splendida Cornice, in onda su Rai 3.

Le parole di Willie Peyote sul sesso a Sanremo

Geppi Cucciari, che quest'anno a Sanremo ha vestito anche i panni di co-conduttrice nella serata dei duetti insieme a Mahmood, gli ha fatto notare i rumors che circolano sulla sera della sua seconda esibizione: "Qualcuno ha fatto l'amore nei camerini, dimmi qualcosa", ha esordito. "No, io non so niente. Ero l'ultimo a cantare, ero troppo teso per fare l'amore nei camerini", ha ribattuto Peyote. "Però, secondo te, è successo veramente?", ha insistito la conduttrice. "No, secondo me no, e comunque è meglio farlo dopo, perché mantieni alta la tensione. Funziona come per i calciatori, farlo dopo è meglio, perché devi essere teso per salire sul palco, per avere l'adrenalina. Quindi no, non lo farei mai prima, ma credo che nessuno l'abbia fatto davvero".

"E perché secondo te si è generato questo pettegolezzo", gli ha chiesto ancora Cucciari. Emblematica la risposta del cantante di Grazie ma no grazie: "Perché non ne sono uscite abbastanza di cose vere da dire, quindi se ne inventa qualcuna".

La versione di Achille Lauro

Che di tempo per pensare ad altro che non sia la performance non ce ne sia a Sanremo, è un fatto sostenuto anche da Achille Lauro. Qualche giorno fa, Devitiis di Le Iene gli aveva chiesto: "Ma a Sanremo si fa l'amore?", il cantante aveva detto: "Dobbiamo tornarci quando non siamo in gara", lasciando intendere che tra i vari impegni festivalieri, di tempo non ce ne fosse. Incalzato dall'inviato, Lauro aveva poi aggiunto: "Beh volendo potremmo" e alla domanda su cosa avesse fatto nei Festival precedenti: "Ma forse sì".