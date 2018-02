Aaron Feis era un professore del liceo di Parkland. E da oggi è anche un eroe. Si è lanciato di fronte agli studenti per proteggerli dalla pioggia di proiettili durante il massacro della scuola superiore in Florida. Mentre Nikolas Cruz, 19 anni, ex studente espulso dal Marjory Stoneman Douglas High School, apriva il fuoco, Feis ha tentato di fare scudo con il suo corpo agli altri ragazzi. L'uomo è stato portato in ospedale con gravi feriti alle quali purtroppo non è sopravvissuto. L'insegnante, che secondo quanto riferito per almeno otto anni era stato una guardia di sicurezza della stessa scuola, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, ma è spirato dopo qualche ore. La squadra di football della scuola ha twittato: "Ha altruisticamente protetto gli studenti dallo sparatore quando è stato colpito, è morto come un eroe e sarà per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi".

"Questo, signore e signori, è il volto di un eroe. È un amico per tutti gli studenti che lo conoscono, è sempre stato così gentile con me quando andavo a scuola lì, e so che lo è stato anche con mio fratello e i suoi amici. Per favore, prenditi un momento per una preghiere di guarigione per lui ", si legge sui social. L’ex studente Andrew Hofmann ha descritto l'Aaron come "una persona tranquilla" con un buon senso dell'umorismo. “Quando lui fa una battuta, ridi sempre di sicuro", ha detto al Miami Herald. Un’altra insegnante, una donna, sarebbe invece morta cercando di proteggere i suoi alunni. “Tentava di chiudere la porta per tenerci al sicuro e le hanno sparato” ha spiegato una studentessa. Le generalità dell’insegnante non sono però state ancora rese note.