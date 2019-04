Le elezioni europee di maggio potrebbero consegnare un Parlamento europeo in gran parte diverso da quello di oggi, con alcune sostanziali novità. La prima potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia: la Lega di Matteo Salvini, infatti, potrebbe essere il primo partito in assoluto per numero di seggi a Bruxelles. A contendergli il primato, secondo i sondaggi, è la Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il Messaggero riporta vari sondaggi condotti in Europa, tra cui quello italiano di Swg. Nonostante l’ottimo risultato che potrebbe ottenere la Lega, i sovranisti non dovrebbero sfondare. Il gruppo di Salvini e Le Pen (Enf) avrebbe 67 seggi, meno del 10% del totale. Incidono, ovviamente, i quasi 30 seggi della Lega: per l’esattezza, stando agli attuali dati, sarebbero 27 contro i 29 della Cdu. Ma la differenza è minima e le cose potrebbero cambiare con i dati reali di maggio.

Non ci sarà però una maggioranza tra Ppe (i Popolari proprio della Merkel) e i sovranisti dell’Enf. Neanche con l’aggiunta dei Conservatori dell’Ecr, di cui fa parte anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, e dei 5 Stelle con il gruppo Efdd. Al massimo arriverebbero a 347 seggi, di cui 308 tra Popolari, Conservatori e sovranisti. A cui aggiungere i 39 dei gruppetti vicini al M5s che, in ogni caso, dicono di non essere interessati a una maggioranza di questo genere.

Il sondaggio per le elezioni europee conferma che non ci sarà, per la prima volta, una maggioranza formata solamente da Popolari e Socialisti in Europa. Servirà l’aggiunta di Liberali, con la possibile aggiunta dei Verdi (per ora solo ipotetica). A livello nazionale, comunque, soffrono i Popolari, che sono primi solo in Germania. Ma che comunque avrebbero 185 seggi. Per quanto riguarda i Socialisti, invece, andrebbero bene in Spagna (circa 20 seggi) e male in Francia. A loro si aggiungono i circa 20 seggi del Pd, per un totale di 141 europarlamentari, contro i 186 della precedente legislatura. Fanno invece un bel balzo in avanti i Liberali, che guadagnano 30 seggi anche grazie ai voti di En Marche di Emmanuel Macron. Aumentano anche i sovranisti, soprattutto grazie alla Lega. Difficoltà, invece, per l’Efdd (gruppo del M5s), fermo a 39 seggi: dietro anche alla sinistra europea che arriva a 52.

Elezioni europee, le intenzioni di voto in Italia

In Italia il primato della Lega non viene messo in dubbio neanche dagli ultimi sondaggi: il Carroccio è al 31,8%, conquistando così 27 seggi. Dietro troviamo il Pd al 22,1%, per un totale di 19 seggi. Sorpassato il Movimento 5 Stelle, ora al 22%, e con 18 seggi all’Europarlamento. Forza Italia si ferma invece a 7 eurodeputati, con l’8,9% dei voti. Passa la soglia di sbarramento anche Fratelli d’Italia, al 4,9% e con 4 seggi a Bruxelles. Si fermano sotto la soglia del 4% sia +Europa (3,1%) che La Sinistra (2,9%).